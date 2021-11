In Burgadelzhausen soll eine Recyclinganlage für Bauschutt entstehen

Plus Auf einer 13.000 Quadratmeter großen Fläche in Burgadelzhausen soll eine Bauschuttrecyclinganlage entstehen. Der Gemeinderat stimmt zu – trotz einiger Bedenken.

Eine Recyclinganlage für Bauschutt sowie Lagerflächen für mineralische Abfälle sollen auf einer knapp 13.000 Quadratmeter großen Fläche bei Burgadelzhausen (Gemeinde Adelzhausen) entstehen. Dafür ist die Ausweisung eines Sondergebietes notwendig. Der Gemeinderat hatte das Thema schon mehrmals nicht-öffentlich diskutiert. In der Sitzung am Mittwochabend ging es um die Frage, ob das Gremium dem Aufstellen eines Bebauungsplans zustimmt.