Ist das E-Bike schuld? Wanderverein Adelzhausen löst sich auf

Weil das Interesse an Wandertagen nicht mehr groß ist, löst sich „Auf geht’s Adelzhausen“ auf. Die Verantwortlichen sehen im E-Bike eine zu starke Konkurrenz.

Der Wanderverein „Auf geht’s Adelzhausen“ hat die Jahreshauptversammlung des Jahres 2020 nun coronabedingt nachgeholt. Viele der 114 Mitglieder sind der Einladung ins Vereinsheim Gasthaus Dillitz gefolgt, weil sie wissen wollten, wie es weitergeht. Bereits im Vorfeld war eine Auflösung des Vereines im Gespräch gewesen.

Wolfgang Schroll war Vorsitzender des Wandervereins Auf geht's Adelzhausen. Foto: Gerlinde Drexler (Archivbild)

Nachdem der Vorsitzende Wolfgang Schroll die Begrüßung, die Totenehrung und seinen Jahresrückblick, der wegen Corona sehr mager ausfiel, vorgetragen hatte, konnte Schatzmeisterin Gabi Zimmermann-Spiller noch ein Plus in der Kasse verkünden. Der stellvertretende Vorsitzende des Wandervereins, Peter Haug, übernahm den Tagesordnungspunkt „Neuwahl des Vorstands“. Er fasste kurz zusammen, dass der Verein 1991 gegründet wurde und nun 30 Jahre Bestand hat, davon waren Schroll und Haug 23 Jahre lang Vorsitzende.

Immer weniger besuchten die Wandertage - auch in Adelzhausen

In den 30 Jahren wurden 20 Gedächtnismärsche und Teilnahmen bei vielen Luis-Trenker-Märschen in Südtirol organisiert und 23 Wanderausflüge angeboten. Der „Gockelmarsch“ war weithin bekannt und wurde 25 Jahre lang abgehalten, bevor sich der Einbruch abzeichnete. Die Besucher blieben aus, wandern wurde nicht mehr angenommen. Sämtliche umliegenden Wandervereine haben ihre IVV-Wanderungen wegen zu geringer Beteiligung abgesagt. Das E-Bike habe übernommen, so die Erkenntnis der Anwesenden. Nur noch Gedächtnismärsche durchzuführen, sei jedoch nicht der Sinn und Zweck eines Wandervereins, hieß es auf der Jahreshauptversammlung.

Der Vorstand des Wandervereins stellt sich nicht mehr zur Verfügung

Die Rückmeldungen auf der letzten Vorstandssitzung waren eindeutig: Der gesamte Vorstand stellt sich nicht mehr zur Verfügung. In der Versammlung wurde dies den Mitgliedern erläutert, die Gründe wurden dargelegt. Weil sich aus der Versammlung niemand für die Weiterführung meldete, wurde über den Vorschlag abgestimmt, den Verein mit sofortiger Wirkung aufzulösen und nach Abzug der Versammlungsunkosten das Restvermögen an die First Responder Adelzhausen zu überweisen.

Der Wanderverein „Auf geht’s Adelzhausen“ löst sich auf. Das Restvermögen geht an die First Responder der Gemeinde. Foto: Peter Haug

Das Abstimmungsergebnis war bis auf eine Gegenstimme einstimmig für die Auflösung. Adelzhausen verliert einen Verein aus seinem Vereinsregister und das Logo – die Autobahnkapelle mit Adelzhauser Wappen – wird es nicht mehr geben. (pha)