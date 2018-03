22.03.2018

Adrenalin spielt bei Matinee in Aichach

Band präsentiert bekanntes Repertoire und neue Nummern. Jubiläum im Oktober

Unter dem Motto „Lasst uns den Winter vertreiben!“ stand die letzte Winter-Sonntagsmatinee im Aichacher Café dahoam. Inhaberin Patricia Hullah begrüßte „auf der wohl kleinsten Bühne Aichachs“ mit Adrenalin „eine der größten Aichacher Deutsch-Rock-Bands“.

Das Kaffeehaus platzte aus allen Nähten und Adrenalin heizte bei knackigen Minus-Außentemperaturen kräftig ein. Die fünfköpfige Pop-Rock-Formation mit Frontmann Andy Matthes feiert in diesem Jahr ihr 20. Jubiläum und bewies eindrucksvoll, dass sie keineswegs zum alten Eisen gehört. Im Gegenteil: Die fünf Vollblut-Musiker präsentierten neben ihrem alten Repertoire viele neue, zum Teil rockig-soulige Nummern und begeisterten damit die zahlreichen Gäste.

Ihre Songs stammen „zu 100 Prozent aus eigener Feder“, wie die Musiker sagten, und erzählen von Freiheit und Liebe, vom Fliegen und Tanzen, von Schwarz und Weiß und der ewigen Suche nach dem Glück. Das Jubiläum will die Band erst im Oktober gebührend feiern. Dann stehen zwei große Konzerte an: am 5. Oktober ab 20 Uhr im Freiraum auf Schloss Blumenthal und am 19. Oktober im Canada im Aichacher Stadtteil Obermauerbach. (zm)