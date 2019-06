05:29 Uhr

Ärger im Rat über die Bürokratie

Hollenbacher Gemeinderat diskutiert über eine Anmerkung der Bauleitplanung im Landratsamt. Warum es dabei unruhig wird

Von Katja Röderer

Manchmal müssen Bauherren sehr tapfer sein. Wer einmal ein Haus gebaut hat, weiß das nur zu gut. Die Bauherren, die ihr Eigenheim „Östlich des Herschbaches“ in Hollenbach errichten wollten, werden da nicht widersprechen. Das Hin und Her zwischen Landratsamt, Gemeinde und eigenen Vorstellungen dürfte sie Nerven gekostet haben. Die Vorschriften hatten ihnen das Bauen erst einmal schwer gemacht. Als der Hollenbacher Gemeinderat am Donnerstagabend nun die Ortsrandsatzung für das geplante Haus beschloss, platzte einigen Gemeinderatsmitgliedern der Kragen. Auslöser war die Stellungnahme der Bauleitplanung im Landratsamt zu dem geplanten Haus: Es genüge nicht, wenn die Einzelblätter der Satzung in einem Schnellhefter lose abgeheftet seien und nicht hinreichend körperlich miteinander verbunden sind, hieß es darin. Und weiter: „Ob die Verbindung von Planzeichnung und textlichen Festsetzungen zum Beispiel mit einer Heftklammer noch ausreichend für eine ordnungsgemäße Ausfertigung ist, ist gerichtlich bisher noch nicht entschieden“.

Einige konnten sich das Lachen nicht mehr verkneifen

Die Gemeinde antwortete den Vertretern der Bauleitplanung, dass im Planungsbüro eine Bindegerät zur Verfügung stehe und die Endfassung der Unterlagen in genieteter Form eingereicht werde. Während sich einige am Ratstisch das Lachen angesichts der bürokratischen Einwände nun kaum noch verkneifen konnten, wurde Maria Hofreiter wütend: „Ich frage mich schon, ob es gerechtfertigt ist, dass 14 Leute darüber abstimmen“, warf sie ein.

"Ein Schildbürgerstreich!"

Als der Bürgermeister weiter vorlas, dass die Planzeichnung wie von der Bauleitplanung gefordert, mittels Nietgerät untrennbar mit dem Text verbunden werden würde, war auch bei Theresia Isele-Juraske das Maß voll. „Das ist doch ein Schildbürgerstreich“, schimpfte sie und verweigerte als einzige im Rat ihre Zustimmung zu diesem Unterpunkt der Satzung. Bürgermeister Franz Xaver Ziegler verwies am Tag nach der Sitzung darauf, dass die Mitarbeiter der Bauleitplanung im Landratsamt in Aichach wenig dafür könnten, weil sie sich auch nur nach den Gesetzen richten würden.

Weiteren Anregungen der Behörden und Träger öffentlicher Belange im Rahmen der Ortsrandsatzung wollte die Gemeinde nachkommen.

Zumindest für die Bauherren dürfte nun die erste Aufregung überstanden sein. Einstimmig fasste der Gemeinderat am Ende den Beschluss für die Ortsrandsatzung, die ihnen den Bau ihres Hauses ermöglichen soll.

