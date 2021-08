Brennholz und Gartenzaun in Flammen: Feuerwehreinsatz in Mühlhausen

Zu einem Einsatz der Feuerwehr kam es am Donnerstag im Affinger Ortsteil Mühlhausen. Dort brannte ein Stapel Brennholz. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus.

Im Affinger Ortsteil Mühlhausen hat es am frühen Donnerstagmorgen einen Feuerwehreinsatz gegeben. Wie die Polizei mitteilte, war gegen 6 Uhr ein Stapel mit Brennholz aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Das Brennholz war am Gartenzaun eines Anwesens an der Straße "An der Ach" gelagert.

Brand in Mühlhausen: Auch Gartenzaun wird in Mitleidenschaft gezogen

Neben dem gelagerten Holz wurde auch ein Teil der Holzverkleidung am Gartenzaun in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 200 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Mühlhausen löschte den Brand.

Polizei schließt Brandstiftung in Mühlhausen nicht aus

Da laut Polizei eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, bitten die Beamten um Hinweise unter der Telefonnummer 08251/8989-0. (nsi)