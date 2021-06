Affing-Mühlhausen

Lech-Camping plant schwimmende Ferienhäuser in Mühlhausen

So beschaulich ist die Anlage von Lech-Camping in Mühlhausen im Herbst. Im Sommer herrscht hier reger Betrieb.

Plus Die Pläne für die Modernisierung des Campingplatzes im Süden Mühlhausens nehmen konkrete Formen an. Worüber der Affinger Gemeinderat diskutiert.

Von Carmen Jung

Die Modernisierungspläne von Lech-Camping in Mühlhausen nehmen Formen an. Nachdem der Gemeinderat im März den Aufstellungsbeschluss für einen zur Umsetzung der Pläne nötigen Bebauungsplan zugestimmt hat, stehen nun weitere Details fest. So sollen im Süden des zum Campingplatz gehörenden Baggersees fünf schwimmende Ferienhäuser gebaut werden.

