Aichach

vor 2 Min.

Aichacher Altstadt-Bewohner wollen sich mit Treffen Gehör verschaffen

Plus Alex Polz und Franz Xaver Müller wollen, dass die Bewohner der historischen Altstadt gehört werden. Nicht vorrangig, aber auch zur Verkehrsberuhigung am Stadtplatz.

Von Claudia Bammer

Über eine autofreie Zone oder zumindest eine Verkehrsberuhigung am Aichacher Stadtplatz wird im Stadtrat, aber auch in Leserbriefen und in den sozialen Netzwerken seit einiger Zeit wieder kontrovers diskutiert. Nicht zu Wort gekommen sind dabei bislang die Anwohner. Alex Polz will das ändern und hat deshalb zusammen mit Franz Xaver Müller die Bewohner der historischen Altstadt zu einem Treffen am Donnerstag, 14. Oktober, eingeladen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen