Aichach

vor 18 Min.

Aichacher Jemenhilfe bittet um Unterstützung für die Ärmsten der Armen

Die jemenitische Bergregion Al Mihlaf zählt zu den ärmsten des Landes. In den typischen Berghäusern gibt es weder Strom noch fließendes Wasser. Oft leben Mensch und Tier zusammen in einem fensterlosen Raum.

Plus Die Menschen im Jemen leiden weiter unter dem Bürgerkrieg und der Hungersnot. Nun erreichte die Aichacher Vorsitzende der Jemenhilfe ein verzweifelter Hilferuf.

Von Manfred Zeiselmair

Der Bürgerkrieg und die anhaltende Hungersnot bestimmen nach wie vor den Alltag vieler Menschen im Jemen. Aenne Rappel, die langjährige Aichacher Vorsitzende des Fördervereins Aktion Jemenhilfe und der Jemen-Kinderhilfe, wird nicht müde, immer wieder auf die schreckliche Situation der leidenden Bevölkerung aufmerksam zu machen. "Wir müssen helfen, wo die Not am größten ist", sagt sie. Sie berichtet von der derzeitigen Situation am Jemenhilfe-Krankenhaus in den Bergen von Al Mihlaf.

Themen folgen