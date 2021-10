Aichach

06:00 Uhr

Alpenverein Aichach freut sich über renoviertes Vereinsheim

Plus Freiwillige Helfer haben für das Vereinsheim des Alpenvereins in Aichach 1000 ehrenamtliche Stunden geleistet. Welche Pläne der Verein sonst noch hat.

Erstmals im erweiterten und völlig renovierten Vereinsheim konnte die Sektion Aichach des Alpenvereins ihre Jahreshauptversammlung abhalten. Sektionsvorsitzende Elisabeth Oswald informierte über die durchgeführten Umbaumaßnahmen. In diesem Zusammenhang dankte sie der Stadt Aichach unter anderem für die großzügige Spende der neuen Heizungsanlage und allen Helfern, die gemeinsam über 1000 ehrenamtliche Arbeitsstunden in die Renovierung einbrachten. Jetzt gibt es sogar ein Sektionsbüro im Gebäude. Ein großes Dankeschön ging auch an alle beauftragten Firmen, die ihre kostengünstig angebotenen Dienstleistungen stets äußerst zuverlässig verrichteten, wie Oswald betonte.

