Aichach

vor 31 Min.

Ausstellung in Aichach: Karin Schmidt malt mit Stoffen

Karin Schmidt vor ihrer 3-D-Arbeit Neuseeland – dieses und andere Werke der Künstlerin sind derzeit in der Sparkassengalerie in Aichach zu besichtigen.

Plus "Patchworkerin" Karin Schmidt sagt von sich, dass sie in ihren Werken ihre Erinnerungen einnäht. Wie das aussieht, ist in Aichach zu sehen.

Von Claudia Neumüller

Seit 30 Jahren ist Karin Schmidt aktive "Patchworkerin". Was das bedeutet, ist derzeit in einer Ausstellung in der Sparkassen-Galerie an der Donauwörther Straße in Aichach zu sehen. Sie selbst nennt sich eine "Nadelmalerin".

