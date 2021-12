Aichach

07:02 Uhr

Erstes Fenster am Aichacher Rathausadventskalender ist geöffnet

Öffneten am Mittwoch das erste Fenster am Aichacher Rathausadventskalender, den heuer der Kunstverein Aichach gestaltet hat: (von links) der Kunstvereins-Vorsitzende Werner Plöckl, Organisatorin Maria Breuer, Bürgermeister Klaus Habermann und die Kunstvereinsmitglieder Irene Rung. Jürgen Krass und Herbert Kretschmer.

Plus Den Adventskalender am Aichacher Rathaus hat in diesem Jahr der Kunstverein Aichach gestaltet. Er feiert ein besonderes Jubiläum.

Von Erich Echter

Sein silbernes Jubiläum feiert heuer der Aichacher Rathausadventskalender. Zum 25. Mal werden an der Fassade zum Tandlmarkt hin nach und nach 24 Fenster geöffnet. Gestaltet hat ihn in diesem Jahr der Kunstverein Aichach. Am Mittwoch öffneten einige Mitglieder des Vereins zusammen mit Bürgermeister Klaus Habermann das erste Fenster.

