Aichach-Friedberg

vor 46 Min.

Abordnung von Ex-Amtsleiter Pürner: Gerichtstermin abgesagt

Plus Diese Woche sollte vor Gericht der Fall Pürner verhandelt werden. Thema: Die Abordnung des Ex-Gesundheitsamtsleiters. Nun ist der Termin kurzfristig geplatzt.

Von Max Kramer

Friedrich Pürner gegen den Freistaat Bayern - so sollte es an diesem Donnerstag, 10.30 Uhr, vor dem Verwaltungsgericht Augsburg heißen. Der Termin stand bereits seit Wochen fest, jetzt ist er kurzfristig geplatzt. Das bestätigt auf Nachfrage unserer Redaktion Richard Wiedemann, Sprecher am Verwaltungsgericht. Was steckt dahinter?

