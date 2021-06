Auf den Landratsamt-Anbau wird mit Argusaugen geschaut

Plus Die Ehrenrunde von Landrat Klaus Metzger für mehr Zustimmung zur Erweiterung des Blauen Palais hatte nur begrenzten Erfolg. Woran das lag.

Klaus Metzger wünschte sich aus gutem Grund eine breite Mehrheit im Kreistag für die seit Jahrzehnten immer wieder und in verschiedenen Ansätzen diskutierte Erweiterung des Landratsamtes. Wenn möglichst viele bei so einem teuren Projekt an Bord gehen, sind auch alle bei eventuellen Problemen, sprich Kostensteigerungen, dabei. Der Landrat hat es mit einer Ehrenrunde für die Beantwortung von noch offenen Fragen versucht und ist damit den Kritikern einen Schritt entgegengekommen.

