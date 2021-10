Kreispolitik live: Am Montag wird aus dem Landratsamt gesendet

Plus Eine Sitzung des Umweltausschusses wird im Internet übertragen. Das ist ein Test. Überzeugt das "Programm" das Publikum und wie viele Menschen schauen zu?

Es geht um die Neuberechnung der Müllgebühren und den digitalen Energienutzungsplan für das Wittelsbacher Land sowie um den Schutz der Schorner Röste im Donaumoos. Im "Programm" der ersten Live-Sendung aus dem Blauen Palais sind also durchaus interessante Punkte. Die Vorberatung der Neufassung der Abfallwirtschaftssatzung dürfte dagegen kein großer Gassenfeger sein. Es ist auf alle Fälle spannend, wie viele Bürgerinnen und Bürger auf die Homepage des Landkreises gehen, wenn am Montag erstmals eine Sitzung eines Ausschusses des Kreistags aus dem Landratsamt im Internet übertragen wird.