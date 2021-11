Aichach-Friedberg

vor 1 Min.

Magazin voller kulinarischer Schmankerl aus Aichach-Friedberg

Zum Reinbeißen: So lecker sieht Anna Haiders Burger fertig aus.

Plus Regelmäßig veröffentlicht unsere Redaktion Rezepte von Hobbyköchen in "Schwaben kocht". Drei Rezepte aus dem Wittelsbacher Land sind in der neuen Auflage.

Von Inge von Wenczowski

Ob Semmelknödelcarpaccio, Strohschwein im Linsenbett, Gemüsecurry mit Wildreis oder Mango-Tiramisu - Rezeptideen von über 70 Leserinnen und Lesern aus der Region finden sich im Magazin "Schwaben kocht" unserer Zeitung. Auch drei Hobbyköchinnen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg sind in dem Heft vertreten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

