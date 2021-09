In Oberschneitbach sollen Bauplätze entstehen

Plus Einige Bauplätze sollen im Aichacher Stadtteil Oberschneitbach entstehen. Der Aichacher Bauausschuss spricht sich für einen Bebauungsplan aus.

Einige Bauplätze sollen im Aichacher Stadtteil Oberschneitbach entstehen. Das haben zwei Eigentümern von Grundstücken südlich der Sulzbacher Straße beantragt. Der Aichacher Bauausschuss hat sich in seiner jüngsten Sitzung einstimmig dafür ausgesprochen, einen Bebauungsplan aufzustellen. Beschließen muss das der Stadtrat.