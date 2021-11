Aichach-Oberbernbach

vor 16 Min.

Tonnenschwere Millimeterarbeit am Wasserwerk in Aichach

Punktgenau hievte ein Autokran einen von zwei Edelstahlsaugbehältern über die zwölf Meter hohe Wand des Wasserwerks der Magnusgruppe in den Innenraum.

Plus Am Wasserwerk der Magnusgruppe in Oberbernbach wurden mehrere tonnenschwere Behälter über die Außenmauer gehievt. Für die Arbeiten war schweres Gerät nötig.

Park- und Halteverbotszeichen standen von Dienstag auf Mittwoch an der Ziegeleistraße im Aichacher Stadtteil Oberbernbach. Der Grund: Die Anlieferung von zwei 8,5 Meter hohen Edelstahlsaugbehältern in die neue Aufbereitungsanlage des Wasserwerks der Magnusgruppe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .