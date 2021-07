Im Canada in Obermauerbach gibt's wieder Musik und Kabarett

Die Seratiner eröffnen den "Mauerbacher Kultursommer" in Obermauerbach. Es folgen Lizzy Aumeier, Martina Schwarzmann, Roland Hefter und andere.

Im Canada (Stadt Aichach) beginnt der "Mauerbacher Kultursommer". Eröffnet wird die Veranstaltungsreihe am Donnerstag, 22. Juli, mit einem Biergartenkonzert der Seratiner. Auf sie folgen bekannte Namen wie Lizzy Aumeier, Martina Schwarzmann, Roland Hefter und der Keller Steff.

Die Seratiner folgen ihrem Motto: "Vo Mozart bis Tote Hosen über urbayerische Volksmusik, mia spuin (fast) ois!" Der Biergarten öffnet um 18 Uhr, die Musik beginnt gegen 19 Uhr, Ende ist um 22 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Das Beste von Lizzy Aumeier

Weiter geht's dann bereits am Samstag, 24. Juli, mit einem "Best of"-Biergartenabend mit Lizzy Aumeier. Die Musikkabarettistin wurde unter anderem bereits mit dem bayerischen und dem deutschen Kabarettpreis ausgezeichnet. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 18 Uhr. Es sind noch Tickets erhältlich.

Kabarettistin Lizzy Aumeier kommt zum Maueracher Kultursommer ins Canada. Foto: Bettina Weidinger

Abende mit Martina Schwarzmann ausverkauft

Bereits komplett ausverkauft sind die Veranstaltungen mit Kabarettistin Martina Schwarzmann am Dienstag, 26. Juli, und Mittwoch, 27. Juli. Sollten aufgrund von Änderungen in den Bestimmungen der Bayerischen Infektionsschutzverordnung nach dem 25. Juli noch zusätzliche Tickets verfügbar werden, teilt das das Canada auf seiner Internetseite umgehend mit.

Keller Steff kommt mit Soloprogramm

Fortgesetzt wird der "Mauerbacher Kultursommer" mit einem Nachholkonzert von Keller Steff am Donnerstag, 28. Juli, mit seinem Soloprogramm samt neuer CD: "A runde Mischung". Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 18 Uhr. Da es sich um ein Nachholkonzert des coronabedingt mehrfach abgesagten Konzertabends handelt, sind alle hierfür im Vorfeld erworbenen Tickets gültig, es sind aber auch aktuell noch einige zu haben.

Nachholkonzert von Roland Hefter

Das gilt auch für das Nachholkonzert von Roland Hefter am Donnerstag, 5. August. "So lang's no geht" heißt sein aktuelles Bühnenprogramm. Einlass ist ab 18 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr.

Ende ist bei allen Veranstaltungen um 22 Uhr. Für die Veranstaltungen gibt es Karten unter www.canada-mauerbach.de.