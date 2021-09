Aichach

07:00 Uhr

Umfrage am Aichacher Stadtplatz: Haben Sie schon gewählt?

Am Sonntag ist Bundestagswahl. Gehen Sie wählen? Das haben wir Passsanten am Aichacher Stadtplatz gefragt. Viele haben schon die Briefwahl genutzt, wie unser Bild aus dem Aichacher Ordnungsamt zeigt.

Plus Am Sonntag ist Bundestagswahl. Viele haben schon per Briefwahl gewählt, andere gehen ins Wahllokal oder wählen gar nicht. Wir haben uns in Aichach umgehört.

Von Gerlinde Drexler

Die Umfragewerte der einzelnen Parteien sind seit Wochen Thema in den Medien. Die Kanzlerkandidaten traten im Fernsehen in Triellen auf, die Kandidaten aller Parteien diskutierten über Themen wie Corona oder die Sicherheitspolitik. Am Sonntag sind nun die Bundestagswahlen. Wir wollten von Passanten am Aichacher Stadtplatz wissen, ob sie von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen und wählen gehen.

