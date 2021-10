Umfrage in Aichach: Sind Ihnen schon leere Regale aufgefallen?

Plus Die Corona-Pandemie bringt auch manche Lieferketten durcheinander. Wir fragen Menschen am Aichacher Stadtplatz, ob sie von Lieferengpässen betroffen sind.

Auf Autos muss man länger als üblich warten, Elektrofahrräder sind knapp, und auch bei Baumaterial oder Unterhaltungselektronik machen sich Lieferengpässe bemerkbar. Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie sind Lieferketten ins Stocken gekommen. Wir wollten von Passanten am Aichacher Stadtplatz wissen, ob sie von Lieferengpässen betroffen sind oder ob sie deshalb Weihnachtsgeschenke früher kaufen.