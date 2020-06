vor 2 Min.

Aichacherin illustriert Kindergeschichten aus aller Welt

Plus Die Aichacher Künstlerin Marie Luise Strohmenger illustriert die Erzählungen im Buch „Kinder dieser Erde“. Für Kindergeschichten bringt sie den richtigen Hintergrund mit.

Von Manfred Zeiselmair

22 Geschichten aus 22 Ländern: Das Kinderbuch „Kinder dieser Erde“ ist im April 2020 im österreichischen Karina Verlag erschienen. Auf 150 Seiten haben 14 Autoren aus Österreich, Deutschland und der Schweiz Geschichten von Kindern aus aller Welt zu Papier gebracht. In kindgerechter Sprache erzählen sie, jeder auf seine eigene Weise, von landestypischen Erlebnissen und fremden Kulturen. Empfohlen wird das Buch für die Altersgruppe der Acht- bis Zwölfjährigen.

Eine der Autorinnen ist die Aichacher Künstlerin Marie Luise Strohmenger. Sie hat sich nicht nur die Geschichte von Susan aus New Braunfels in Texas ausgedacht, die mit ihrer Country-Band ihrem Grandpa zum 80. Geburtstag ein besonderes Fest beschert. Strohmenger hat das Kinderbuch vielmehr auch liebevoll mit ihren speziellen Illustrationen ausgestattet.

Buch-Illustrationen von Aichacher Künstlerin: Farbintensive Digital-Collagen

Dafür habe sie Bilder aus der ganzen Welt zusammengetragen – darunter viele eigene – und am Computer-Bildschirm bearbeitet, erklärt die Künstlerin. Mithilfe digitaler Malprogramme füllte sie Hintergründe aus oder fügte Lichtquellen als strahlende Elemente ein. Auf diese Weise seien für alle 22 Geschichten farbintensive und aussagekräftige Digital-Collagen entstanden. Strohmenger sagt: „Kinder wollen klare Bilder“.

Deshalb sei es für die Künstlerin wichtig, dass ihre Illustrationen einen Bezug zur Realität haben. „Meine Collagen müssen sowohl die Sichtweise der Kinder als auch Informationen über die Geschichte beinhalten“, erklärt sie. Das Besondere daran: Einige Illustrationen entstanden vor den schriftlichen Beiträgen. Das heißt: Manche Autoren mussten sich bei ihren Geschichten an den Collagen von Marie Luise Strohmenger orientieren. Oder anders gesagt: Ihre Bilder wurden durch die Geschichten der Autoren zum Leben erweckt.

Aichacherin Luise Strohmenger ist gelernte Erzieherin

Neben ihrem erlernten Beruf als Erzieherin war das Malen schon immer die große Leidenschaft von Marie Luise Strohmenger. Während eines mehrjährigen Auslandsaufenthaltes in den USA habe sie ein Fernstudium in Malen, Zeichnen und Grafik-Design absolviert, erzählt sie. In dieser Zeit arbeitete sie unter anderem mit behinderten und nicht behinderten Kindern als Kunsterzieherin und veröffentlichte vier Bilderbücher für das Kindergartenalter. Den Ort New Braunfels in Texas, in der ihre Geschichte über Susan spielt, habe sie damals tatsächlich besucht, sagt sie. Zu ihrem Kinderbuchbeitrag inspiriert habe sie die dort erlebte Kultur deutscher Auswanderer „mit Wurstbaum, Oktoberfest und Country-Band“.

Zurück in Deutschland folgten Illustrationen für die ebenfalls im Karina-Verlag erschienenen Kinderbücher „Es ist Weihnachten“ und „Flavius und seine Namen“. Strohmenger war mit ihren digitalen Kunstwerken bereits an zahlreichen Ausstellungen der Künstlergruppe AIC-Creativ beteiligt. Einige ihrer Arbeiten waren erst im vergangenen Jahr unter dem Titel „Fantasien in Analog und Digital“ in der Aichacher Sparkassen-Galerie zu sehen. Derzeit läuft eine Ausstellung in den Räumlichkeiten des Aichacher Cafés dahoam in der Steubstraße. Strohmenger.

„Kinder dieser Erde“ ist ab sofort erhältlich beim Karina-Verlag oder über https://www.strohmengerstudio.de/

Lesen Sie auch:

Themen folgen