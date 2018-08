vor 50 Min.

Aichacherin überlebt Erdbeben auf Lombok und hilft

Julia Linscheid ist auf der Insel Gili Air, als die Erde bebt. Die 22-Jährige kann sich gerade noch retten. Jetzt hilft sie Opfern und bittet um Unterstützung.

Von Christoph Lotter

Julia Linscheid hat sich gerade schlafen gelegt. Ein kurzes Nickerchen, bevor es mit Freunden zum Abendessen geht. Draußen, vor ihrem Bungalow, wirft der Pazifik sanft seine Wellen an den Sandstrand von Gili Air. Die tief stehende Sonne hüllt die kleine indonesische Insel in goldenes Licht. Dann schreckt die 22-Jährige jäh aus ihren Träumen auf. Die Mauern um sie herum erzittern, Staub rieselt ihr ins Gesicht. Von draußen schallt wirres Geschrei ins Zimmer. Sofort begreift Linscheid: Ich muss hier raus – und zwar schnell. Sekunden später steht sie vor ihrem Bungalow und muss zusehen, wie die steinernen Wände der ungebändigten Kraft der bebenden Natur nachgeben. Jetzt versucht sie alles, um betroffenen Menschen zu helfen. (Kommentar)

„Ich habe am ganzen Körper gezittert“, erinnert sich die junge Aichacherin an das Erdbeben am Sonntag vor einer Woche. Dabei ist diese Naturkatstrophe nicht die erste, die Linscheid hautnah miterlebt. Schon eine Woche zuvor bebte in dem Inselstaat die Erde. „Mir war aber sofort klar, das es diesmal ein gutes Stück heftiger ist, als beim letzten Mal.“ Ein Umstand, der ihr vermutlich das Leben rettet. Nachdem Linscheid den ersten Schock verdaut hat, will sie zu ihren Freunden. Die 22-Jährige hat sich bereits eingelebt, auf der kleinen Vorinsel Gili Air. Seit Februar ist die gelernte Erzieherin in Asien auf Reisen. Auf dem beschaulichen Fleckchen Erde vor der Küste Lomboks war sie bereits im März und April schon einmal. Weil sie nun ihren Tauchschein machen will, ist Linscheid ein zweites Mal auf die Insel gereist.

Ein schweres Erdbeben der Stärke 7,0 hat die indonesische Insel Lombok erschüttert. Die Infrastruktur auf der Insel wurde größtenteils zerstört. Julia Linscheid aus Aichach war zufällig avor Ort und hilft nun den Opfern der Katastrophe in einem Camp. Die 22-Jährige hat die Situation vor Ort mit ihrer Kamera dokumentiert. Video: Julia Linscheid

„Ich habe noch nie so viele Verletzte und so viel Elend gesehen“

Von der Idylle ihres ersten Besuchs fehlt nun allerdings jede Spur. Das wird Linscheid auf dem Weg zu ihren Freunden bewusst, denn das Ausmaß der Katastrophe ist enorm. Die Zahl der Toten ist mittlerweile auf über 400 gestiegen. Die Infrastruktur auf der Insel wurde größtenteils zerstört. Mehr als 350.000 Menschen sind obdachlos. „Die Insel gleicht einem Trümmerfeld, überall sind Gebäude eingestürzt.“ Der 22-Jährigen ist sofort klar: „Ich will den Menschen helfen.“ Doch erst einmal gilt es, selbst über die Runden zu kommen. Gemeinsam mit ihren Bekannten schläft Linscheid die ersten Tage nach dem Erdbeben am Strand. Nahrung finden sie überall auf dem Boden verteilt. „Das war schon ein krasses Erlebnis“, sagt Linscheid. Als sie davon hört, dass die Lage auf Lombok noch schlimmer sei, entscheidet sich die Aichacherin, mit dem Boot überzusetzen. Doch das gestaltet sich schwer. „Es herrschte Chaos, natürlich wollten alle Touristen so schnell wie möglich weg von der Insel.“ Letztlich ergattert sie doch einen der begehrten Plätze auf einem Schiff Richtung Bangsal.

Dort angekommen, wird Linscheid von Verwesungsgeruch empfangen. Die örtliche Moschee war während des Gebets eingestürzt. Die Menschen wurden von den Trümmern lebendig begraben. Die Polizei organisiert ein Auto für Linscheid und ihre Freunde, Mataram heißt das neue Ziel. Die Fahrt dorthin zeigt der 22-Jährigen jedoch: Es herrscht Ausnahmezustand auf der Ferieneinsel. „Es war eine eingepackte Leiche in dem Auto. Das war ganz furchtbar. Uns blieb aber nichts anderes übrig, als es eineinhalb Stunden lang auszuhalten.“

Zwei Tage lang pendelt sie zusammen mit dem örtlichen Roten Kreuz zwischen Mataram und Bangsal. Linscheid leistet Erste Hilfe, verteilt Medikamente, schient verletzte Beine und reinigt Wunden. Immer wieder wird die Erde von kleineren Nachbeben erschüttert. „Die Menschen leben in ständiger Angst“, sagt Linscheid, „ich habe noch nie so viele Verletzte und so viel Elend gesehen.“ Zu helfen steht für sie außer Frage: „Ich versuche zu helfen, wo es nur geht. So schnell wird man vom Weltenbummler zur Katastrophenhilfe.“

31 Bilder So erlebt Julia Linscheid das Erdbeben in Lombok Bild: Julia Linscheid

Linscheid startet Spendenkampagne

Inzwischen ist die junge Aichacherin bei der Familie eines Freundes untergekommen und hilft im größten Camp der Insel in Bangsal. Über 3500 Menschen sind dort provisorisch in Zelten einquartiert, erzählt Linscheid: „Die Zustände sind katastrophal. Es leben 20 bis 30 Menschen in einem Zelt, darunter viele Kinder. Die Babys sind der Hitze in den Anlagen ausgesetzt.“ Zudem seien die Sanitäranlagen sehr schlecht. Lebensmittel seien nur in der Insel-Hauptstadt Mataram erhältlich. Immerhin gebe es mittlerweile wieder Wasser aus den Brunnen und auch hier und da etwas Strom. Das Militär sorge für Sicherheit, denn es habe schon viele Raubüberfälle gegeben und die Angst vor Piraten sei akut, sagt Julia Linscheid. Die finanziellen Hilfemittel der indonesischen Regierung seien bislang deutlich zu wenig.

Die Lebensmittel- und Medikamenteneinkäufe hat sie aus eigener Tasche bezahlt. Doch nun wird ihr Geld knapp. Deshalb hat die Aichacherin eine Spendenkampagne ins Leben gerufen (siehe Infokasten). Denn besonders ein Schicksal liegt ihr besonders am Herzen. Ihr Bekannter Wendy und sein 12-jähriger Bruder Roby haben bei dem Erdbeben ihr Haus verloren. Familie haben die beiden keine, Wendy versorgt Roby mit seinem Verdienst als Dive-Guide (Tauchführer), erklärt Linscheid: „Wegen des Bebens ist es für Wendy im Moment allerdings nicht möglich, zu arbeiten. Ich möchte den beiden deshalb helfen. Mit einem Dive-Master-Schein würde Wendy Arbeit finden und könnte damit den Wiederaufbau seines Hauses finanzieren.“

Auf ihrem Instagram-Profil „sprung.ins.abenteuer“ informiert die 22-Jährige übrigens laufend über die Lage vor Ort. Wie lange sie noch auf Lombok bleiben will, steht noch nicht fest, wie sie sagt: „Ich möchte den Menschen so lange helfen, bis sie mich nicht mehr brauchen. Ob das Monate oder Jahre dauert, kann ich nicht sagen.“ Julia Linscheids Visum läuft noch bis Mitte September. Das will die junge Aichacherin jedoch auf jeden Fall verlängern.

Weitere Informationen zur Spendenkampagne sind auf ihrem Facebook-Profil und auf Instagram zu finden.

Nach dem schweren Erdbeben auf der indonesischen Insel Lombok hilft Julia Linscheid aus Aichach den Menschen in einem Camp vor Ort. Bislang hat die 22-Jährige den Opfern der Katastrophe Lebensmittel, Medikamente und das Nötigste aus eigener Tasche gekauft. Nun geht ihr Geld allerdings zur Neige und sie bittet um finanzielle Unterstützung. Dafür hat sie im Internet ein Spendenkonto eingerichtet. Die Spenden werden direkt an Julia Linscheid übermittelt und sie garantiert, dass jeder einzelne Cent den Menschen vor Ort zu Gute kommt. Weitere Informationen und den Link zur Spendenkampagne finden Sie auf ihrem Facebook-Profil („Jules Linscheid“) und ihrem Instagram-Profil („sprung.ins.abenteuer“).

