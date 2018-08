vor 23 Min.

Aichachs Innenstadt wird zum großen Biergarten

Beim 45. Stadtfest am Samstag sorgen 60 Vereine und Gastronomen für Vielfalt. Auch musikalisch ist die Bandbreite groß. Am Sonntag kommen die Wellküren

Von Claudia Bammer

Aichach Wenn sich die Aichacher Innenstadt in einen großen Biergarten verwandelt und zur Musikbühne wird, dann ist Stadtfest: Am Samstag, 4. August, und Sonntag, 5. August, bieten rund 60 Vereine und Gastronomen den Besuchern kulinarische Vielfalt. Auf mehreren Bühnen gibt es am Samstag Live-Musik und Open-Air-Disco. Am Tandlmarkt erwartet die Kleinen ein buntes Kinderprogramm. Und am Sonntag stehen beim Kabarettfrühschoppen die Wellküren auf der Bühne. Essen können die Besucher am Samstagabend sowohl Klassiker wie Bratwurst, Steaksemmeln, Rollbraten oder Ochs vom Grill, aber auch Rahmflecken und Flammkuchen, süße oder deftige Crêpes, Asiatisches, Pizza, Döner oder Gyros, Burger oder Spiralkartoffeln. Ebenso breitgefächert ist die Palette an Getränken.

Neu ist das Konzept am Unteren Stadtplatz: Nach der Band Old Salt legt auf der Bühne dort DJ Heiner auf. Los geht es um 18 Uhr mit der Trommlergruppe Tam-koba. Um 19 Uhr zeigt die Aichacher Tanzschule Kinder-, Standard- und Lateintänze. Ab 19.45 Uhr spielt Old Salt. Der Americana-Sound der Band ist eine neuartige Mischung aus Folk-, Blues- und Countrymusik. Old Salt, der Name des Quartetts, steht für einen alten Seemann, der Geschichten erzählt. Und so ist es auch in den zum Teil selbst komponierten Stücken der Band. Ab 21.30 Uhr übernimmt DJ Heiner das musikalische Regiment.

Am Oberen Stadtplatz auf der Bühne am Rathaus will die Partyband Cefix mit ihrem Inchenhofener Sänger Christoph Freier mit Rock und aktuellen Hits zum Mittanzen und Mitsingen animieren. Zusätzliche Aktionen bieten dort die Kreisverkehrswacht mit ihrem Fahrsimulator und die Aichacher Nachrichten mit dem Rodeo-Reiten.

In der Bauerntanzgasse ist wieder das Mauerbacher Podium des Canada in Obermauerbach aufgebaut und bietet „Local heros“ eine Bühne. Den Anfang macht die Band Seppomat aus Schrobenhausen, die in bayerischer Mundart Geschichten über das Leben in Schrobenhausen und im Allgemeinen erzählt. Weiter geht es mit der Mundartsängerin Moni. In ihren selbst komponierten und getexteten Mundart-Pop-Folk-Songs erzählt sie vom Leben, der Liebe, der Freiheit und von den großen und kleinen Herausforderungen des Daseins. Zum Abschluss kommt auf das Mauerbacher Podium die lebendig gewordene Jukebox Andreas „Travel“ Reisewitz. Travel Sings nennt sich diese Lagerfeuer-One-Man-Show aus Wollomoos mit zahlreichen Gassenhauern von AC/DC über Oasis bis hin zu Modern Talking.

Gegenüber dem Canada wird in der Bauerntanzgasse außerdem ein Stereostrand-Stand aufgebaut. Wie berichtet, soll unter diesem Namen am 9. und 10. August 2019 im San-Depot ein neues Festival an den Erfolg des Stereowald-Festivals anknüpfen. Dort werden nur an diesem Tag Blindtickets für Stereostrand verkauft, und zwar – weil noch nicht feststeht, wer dann auf der Bühne steht – deutlich vergünstigt. Der Stand sollein Anlaufpunkt für alle sein, die sich für das Festival interessieren oder dem Team Tipps oder Ideen mit auf den Weg geben wollen, aber auch für Anwohner, die mit den Veranstaltern über ihreSorgen sprechen wollen. Josh und Vroni Stadlmaier sowie Andy und Sonja Hager stehen ab 17 Uhr bereit und bleiben, bis das Stadtfest schließt.

Am Josefsplatz am Oberen Tor wird es wieder die bekannte Musikmischung geben. Auf der Boandl-bräu-Bühne treten ab 18 Uhr die Ebenberger Musikanten auf. Nach traditioneller Blasmusik ist dann ab 22 Uhr mit Overdrive aus Eurasburg Cover-Rock angesagt.

Am Schlossplatz sorgt nach der Premiere im vergangenen Jahr wieder die Disco M-eins mit eigenem Bühnenprogramm für Stimmung. Dort ist der Münchner Party-Act Gerry & Gary zu Gast. Seit 18 Jahren treten die beiden Frontsänger mit ihrer Band Used Underwear auf und servieren Klassiker aus den 70’ern, Sounds aus den 80’ern, Beats aus den 90’ern und aktuelle Hits aus den Charts. Wegen des Gottesdienstes in der Stadtpfarrkirche geht es auf dieser Bühne erst ab etwa 18.45 Uhr los. Die Band spielt bis etwa 22 Uhr, danach legt DJ Tues einen Mix aus 90er, 2000er und Charts auf.

Auch am Tandlmarkt bleibt es bei dem Konzept aus dem Vorjahr: Neben dem Textilgeschäft Kik bauen Company Event und View Lounge eine Shisha-Lounge mit über 100 Sitzplätzen und eine überdachte Tanzfläche auf. Dort wollen die drei Discjockeys DJ Excellence, DanEp und DJ Nick die Besucher zum Tanzen animieren.

Die Trommlergruppe Tam-Koba ist am Samstagabend auf dem gesamten Festgelände unterwegs. Die Gruppe besteht seit zehn Jahren und spielt Samba Percussion aus Brasilien. Außerdem gibt es die bewährte Open-Air-Disco in der Steubstraße und der Hubmannstraße.

Kinderprogramm Auch für die jüngeren Festbesucher ist einiges geboten: Ab 17 Uhr findet am Tandlmarkt ein buntes Kinderprogramm mit Ballonmodellieren, Kinderschminken, Babyflug, einer Bungeetrampolin-Anlage, einem Schokozügle für Kinder und einem Wasserballbecken statt. Außerdem kommt erstmals eine Murmelbahn zum Einsatz, die der Bauhof gestaltet hat. Murmeln können vor Ort erworben werben. Die View Lounge bietet Kindergetränke an.

Kabarettfrühschoppenmit den „Wellküren“ Am Sonntag klingt das Stadtfest gemütlich beim Kabarettfrühschoppen am Oberen Stadtplatz aus. Von 10 bis 12 Uhr geben die Wellküren – Teil der Musikerfamilie Well und Schwestern der Biermösl Blosn – ihr Programm „Abendlandler“ zum Besten. Die Wellküren, Gründerinnen der Stugida- Bewegung (Stubenmusik gegen die Idiotisierung des Abendlandes), verteidigen und feiern in ihrem Programm das freie Abendland und den Abend an sich. Am Oberen Tor beim Boandlbräu gibt es am Sonntag zum Weißwurst-Frühschoppen ab 10 Uhr Blasmusik mit den Paartal-Musikanten. Ab 14 Uhr bietet die Gruppe „Gelenkschmerzen“ einen bunten Mix aus deutschem Schlager, Neuer Deutscher Welle, Rock und Heavy Metall.

Was Besucher wissen sollten

Sperrzeit Außenbereich 3 Uhr, in den Gaststätten im Festgelände ebenfalls 3 Uhr; generelles Ausschankende 2 Uhr. Die Musik wird ab 1 Uhr auf Hintergrundlautstärke reduziert.

Sperrungen Am Freitag, 3. August, kann es den ganzen Tag zu vereinzelten Sperrungen im Innenstadtgebiet kommen, da WC-Wagen und Traversen aufgebaut werden.

Am Samstag, 4. August, herrscht in der gesamten Innenstadt ab 8 Uhr Halte- und Parkverbot. Ab 9 Uhr ist die Innenstadt für den gesamten Verkehr gesperrt. Zum Auf- und Abbauen erhalten die Standteilnehmer bei der Anmeldung im Info-Büro eine Einfahrtsgenehmigung für die Innenstadt.

Am Sonntag, 5. August, ist die Innenstadt von 9 bis 18 Uhr gesperrt.

AVV Wegen des Stadtfestes können die Regionalbuslinie 205 und die Anrufsammeltaxi-Linien des Augsburger Verkehrsverbunds (AVV) am Samstag und Sonntag die Haltestellen „Stadtpfarrkirche“, „Stadtplatz A“ und „Stadtplatz B“ nicht anfahren. Die Ersatzhaltestelle ist in der Martinstraße (Nähe Alter Friedhof).

Sicherheit Am Samstag findet ab 13 Uhr die Feuerbeschau mit Abnahme der Rettungswege statt. Die Stadt Aichach bittet alle Standbetreiber, sich ab 13 Uhr am Stand aufzuhalten und alle benötigten Bescheinigungen etc. bereit zu halten. Das BRK ist während des Stadtfestes wieder im Rathaus stationiert, und die Polizei wird zusammen mit der Security vor Ort sein. Die Besucher sollten auf größere Taschen und Rucksäcke verzichten, es werden sporadisch Taschenkontrollen durchgeführt.

Parken Grüner Parkplatz an der Martinstraße; Tiefgarage am Alten Friedhof an der Martinstraße (hat die ganze Nacht geöffnet); Alter Verkehrsübungsplatz an der Schulstraße; Volksfestplatz an der Schrobenhausener Straße; Freibadparkplatz an der Franz-Beck-Straße.

Eintritt Der Eintritt für das gesamte Wochenende ist frei.

Weitere Informationen Für Rückfragen steht das Info-Büro, Telefon 08251/902-0, zur Verfügung.

Und das bieten die Aichacher Nachrichten

Mutige Rodeo-Reiter gesucht Wer hält sich am längsten auf dem elektrischen Bullen? Das kann jeder, der sich traut, am heutigen Samstag beim Aichacher Stadtfest ausprobieren: am Stand der Aichacher Nachrichten. Von 18 bis 21 Uhr sind am Oberen Stadtplatz zuerst Kinder und Jugendliche an der Reihe, danach die Erwachsenen. Für die besten jungen Leute gibt es Eisgutscheine. Von dem Spaß haben auch unschuldig in Not geratene Menschen in der Region etwas: Der Erlös der Bull-Riding-Aktion kommt der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Mediengruppe, zugute. Kinder zahlen für einen Ritt einen Euro, die großen Reiter zwei Euro. (AN)

Das war das Stadtfest 2017

