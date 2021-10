Aindling gibt 400.000 Euro für neues Logistikfahrzeug für Feuerwehr aus

Plus Das neue Logistikfahrzeug der Aindlinger Feuerwehren ist deutlich teurer geworden als zunächst angenommen. Wo die Einzelteile des Autos gefertigt werden.

Die Kosten sind immens, aber die Mehrheit der Aindlinger Marktgemeinderäte ist sich sicher, dass diese Anschaffung sinnvoll und nötig ist. So vergab das Gremium jetzt in nicht öffentlicher Sitzung die Aufträge für das neue Logistikfahrzeug der Aindlinger Feuerwehren. Das Auto soll zwar im Kernort stationiert werden, aber allen drei Feuerwehren des Marktes zur Verfügung stehen. Nach der europaweiten Ausschreibung belaufen sich die Gesamtkosten für das Auto auf knapp 400.000 Euro.