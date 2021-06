Unfall: 21-Jähriger stürzt mit Krad bei Edenhausen

In einer Linkskurve bremst ein 21-jähriger Kradfahrer zu stark und stürzt. Er fällt in einen Weidezaun und verletzt sich dabei.

Ein 21-Jähriger ist am Mittwoch beim Aindlinger Ortsteil Edenhausen mit seinem Krad gestürzt. Er war gegen 19.50 Uhr vom Todtenweiser Ortsteil Bach in Richtung Edenhausen unterwegs. Wie die Polizei berichtet, bremste der 21-Jährige in einer Linkskurve zu stark mit der Vorderradbremse. Diese blockierte und er stürzte ins Bankett und gegen einen Weidezaun.

21-Jähriger wird ins Aichacher Krankenhaus gebracht

Der 21-Jährige zog sich diverse Prellungen und Schürfwunden zu. Er musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Aichach gefahren werden. (kneit)