In der neuen Aindlinger Kita sind noch Plätze frei

Im Herbst zieht die Aindlinger Kita "Wichtelhütte" in ihr neues Zuhause. Was das Konzept der Naturpädagogik für die Kinder bedeutet.

Im Markt Aindling bereitet sich eine Kindertagesstätte (Kita) auf den Umzug vor. Die "Wichtelhütte", die sich derzeit noch auf Schloss Pichl befindet, wird im Herbst 2021 in den Kita-Neubau am östlichen Ortseingang von Aindling umziehen. Betreiber der Einrichtung sind die Johanniter. Marion Lorenz und Tina Wunder, das neue Leitungsteam der Wichtelhütte, freuen sich laut einer Mitteilung auf das neue Zuhause.

Das Dach der neuen Kita ist bereits gedeckt und die Fenster sind eingebaut. Die neue Einrichtung bietet Platz für eine Krippengruppe, eine Mischgruppe, bestehend aus Krippen- und Kindergartenkindern und zwei Kindergartengruppen. Das Kita-Team befindet sich laut Mitteilung mitten in den Vorbereitungen für den Umzug und die Organisation der neuen Einrichtung. Wie Marion Lorenz berichtet, wird das Konzept der Naturpädagogik beibehalten. Die Kinder sind "der Natur weiterhin auf der Spur".

Der Neubau der Kindertagesstätte in Aindling schreitet voran: Das Dach der Einrichtung ist bereits gedeckt, die Fenster sind eingebaut. Foto: Sofia Brandmayr

Ziel und Schwerpunkt der Naturpädagogik ist, dass die Kinder in enger Beziehung zu ihrer Umwelt, zu Menschen, Tieren und zur Natur leben. Kinder hätten grundsätzlich ein großes Interesse daran, ihre Umwelt zu erforschen und zu begreifen. "Diese Eigenschaften fördern wir mithilfe verschiedenster Naturbegegnungen", erzählt Tina Wunder. Aktuell werden blühende Wiesen erkundet, Beete bepflanzt und gepflegt sowie die Natur rund um Schloss Pichl erkundet. Dabei entdeckten die Kinder auch, welche Spielmaterialien in der Natur zu finden sind, zum Beispiel Stöcke, Zapfen, Blätter, Steine, Wasser, Matsch, Blumen und Gräser.

In der Aindlinger Kita "Wichtelhütte" gibt es noch Plätze

Nach Angaben der Johanniter sind für die neue Wichtelhütte in Aindling noch einige wenige Plätze frei. Details zum Konzept und den unverbindlichen Anmeldebogen finden Bewerber unter: www.johanniter.de/wichtelhütte. Zudem stehen Marion Lorenz und Tina Wunder bei Fragen telefonisch unter 0173/7973026 oder per E-Mail an kita.aindling@johanniter.de zur Verfügung. (AZ)

