vor 53 Min.

Anwalt für Affing

Westumfahrung: Vertretung gefunden

Die Gemeinde Affing hat eine neue Kanzlei gefunden, die sie im Verfahren für die Westumfahrung Mühlhausen unterstützt. Bürgermeister Markus Winklhofer teilte jüngst im Gemeinderat mit, dass die Rechtsanwaltskanzlei Wagensonner die Aufgabe übernommen hat. „Die Arbeiten sind wieder aufgenommen“, verkündete Winklhofer. Wie berichtet, hatte der bisherige Anwalt sein Mandat niedergelegt. Denn in seine Kanzlei war ein Jurist eingestiegen, der schon einmal für die Gegenseite aktiv gewesen ist.

Um einen weiteren Bauplatz zu schaffen, wird in Gebenhofen der Bebauungsplan Nummer 31 nördlich des Schusterbergs erweitert. Dem stimmte der Gemeinderat zu.

Um den Löschwasserbedarf abklären zu können, gibt die Gemeinde Affing eine Modellberechnung in Auftrag. Die Stadtwerke Augsburg erstellen für knapp 19000 Euro ein so genanntes Rohrnetzmodell. Damit werden der Gemeinde technische Entscheidungsgrundlagen an die Hand gegeben, mit dem Lösungsmöglichkeiten erarbeitet werden können. Die Vergabe erfolgte einstimmig. Georg Brandmeier wollte wissen, ob es im Gemeindebereich Engpässe bei der Wasserversorgung gibt. Von dem neuen Modell erhofft sich die Gemeinde verlässliche Aussagen darüber, machte Bürgermeister Markus Winklhofer klar. (jca)

