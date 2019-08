vor 59 Min.

Arbeiter auf Baustelle in Rehling schwer verletzt

Bei der Arbeit auf einer Baustelle in Rehling im Landkreis Aichach-Friedberg wurde ein Mann am Freitagvormittag schwer verletzt.

Schwerer Betriebsunfall im Kreis Aichach-Friedberg: Ein Bauarbeiter blieb mit seinem Arm an einer Stahlkonstruktion hängen. Er wurde ins Klinikum geflogen.

Bei der Arbeit auf einer Baustelle in Rehling im Landkreis Aichach-Friedberg wurde ein Mann am Freitagvormittag schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, rutschte er von einer Leiter und blieb dabei mit dem linken Arm an einer Stahlkonstruktion hängen.

Bei dem Unfall zog er sich eine offene Schnittverletzung am Unterarm zu und musste mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Augsburg geflogen werden. Eine Zeugin beobachtete den Unfall und leistete sofort erste Hilfe. (AZ)

