vor 45 Min.

Aus Oberland und Austria

Die Kammerer Innviertler sind beim Hoagarten am 21. September in Aichach zu hören.

Vorverkauf für bayerischen Hoagarten in Aichach im September läuft

Egal ob baierische Messe, Hoagarten oder altbaierisches Mariensingen – Annemarie Stöffel lebt für die Volksmusik. Seit mehr als 30 Jahren schon organisiert sie für die Aichacher Kulturszene Konzerte und Messen.

Und so finden sich am Samstag, 21. September, wieder Gruppen aus dem Oberland und Österreich im Aichacher Pfarrzentrum zu einem bayerischen Hoagarten ein. Verschiedene Volksmusikgruppen treten auf und versprechen ein abwechslungsreiches Programm. Moderiert wird der Abend von Lenz Berger aus Höglwörth.

Mitwirkende Musiker in diesem Jahr sind der Dreiwinkl-Gsang aus Nußdorf, Berchtesgarden und dem Rupertiwinkel, das Harfenduo Gerhard Hausberger und Carina Höck aus Tirol, die Kammerer Innviertler aus Oberösterreich und das Grassauer Bläserquartett unter der Leitung von Wolfgang Diem aus dem Chiemgau.

Der Hoagarten im Pfarrzentrum Haus St. Michael in Aichach, Schulstraße 8, am Samstag, 21. September, beginnt um 19.30 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr. (AN)

Karten im Vorverkauf gibt es ab sofort bei Annemarie Stöffel unter Telefon 08251/1025 (Anrufe auch abends möglich). Weitere Informationen gibt es im Infobüro der Stadt Aichach, Telefon 08251/902-0 oder bei Annemarie Stöffel, Telefon 08251/1025.

