vor 35 Min.

Auto brennt an B300-Auffahrt

Feuerwehreinsatz am Donnerstagabend: Weil an einer Auffahrt zur B300 ein Auto brennt, müssen die Einsatzkräfte ausrücken.

An der B300-Auffahrt Aichach-West hat am Donnerstagabend ein Auto gebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, stand der Wagen in Vollbrand, als die Einsatzkräfte eintrafen. Die Feuerwehr konnte den Brand nach eigenen Angaben rasch löschen. Während des Einsatzes, der sich gegen 19 Uhr zutrug, war die Straße komplett gesperrt. (AN)

