Auto kracht in Hausmauer: Fahrer betrunken und ohne Führerschein

Ein Autofahrer kracht am Kreisverkehr im Schiltberger Ortsteil Höfarten gegen eine Hauswand. Dass er laut Polizei betrunken ist, ist nicht das einzige Problem.

Ein Mann ist mit seinem Auto im Schiltberger Ortsteil Höfarten gegen eine Hauswand gekracht. Der Unfall ereignete sich am Sonntag gegen 16.30 Uhr am Kreisverkehr in Höfarten. Der Fahrer flüchtete laut Polizei zunächst, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Doch er kam nicht weit.

Weil ein Zeuge sich das Autokennzeichen notiert hatte, konnte die Polizei den Wagen wenig später in einer Nachbargemeinde ausfindig machen und einen 36-Jährigen als Fahrer ermitteln.

Unfall am Kreisverkehr in Höfarten: Autofahrer hatte 2,3 Promille

Wie die Polizei mitteilte, besitzt der Mann keine Fahrerlaubnis. Außerdem wies er bei einem Alkoholtest einen Wert von circa 2,3 Promille auf. Er musste die Beamten zur Blutentnahme begleiten und muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Am Auto und an der Hauswand entstand ein Gesamtschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. (nsi)

