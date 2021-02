06:01 Uhr

Bauen an der Autobahn in Adelzhausen: Ist das sinnvoll?

Plus Ein auswärtiger Antragsteller möchte Baurecht für zwei Grundstücke in Adelzhausen in nur 160 Metern Entfernung zur Autobahn. Der Gemeinderat sieht das kritisch.

Von Gerlinde Drexler

Nur wenn die Gemeinde Baurecht schafft, kann ein potenzieller Bauherr auf zwei Grundstücken, die an das Baugebiet "An der Bergstraße“ in Adelzhausen angrenzen, tatsächlich bauen. Der Antragsteller, der von auswärts kommt, plant dort, in der Nähe der Autobahn, den Bau von vier Doppelhäusern. Der Gemeinderat hatte die Anfrage bereits in der Dezember-Sitzung im nicht öffentlichen Teil diskutiert. Bürgermeister Lorenz Braun teilte in der Sitzung am Mittwoch nun offiziell das Ergebnis mit.

Schon 1994 sollte an der Autobahn in Adelzhausen gebaut werden

Bereits 1994, als schon einmal geplant war, an dieser Stelle Bauland zu schaffen, war festgestellt worden, dass die Lärmwerte der nur rund 160 Meter entfernt verlaufenden Autobahn A8 mit 70 Dezibel deutlich über dem zulässigen Wert liegen. Daraufhin hatte die Gemeinde damals davon abgesehen, dort einen Bebauungsplan aufzustellen. Als Zugeständnis war damals für zwei Grundstücke eine Einbeziehungssatzung erlassen und ein umfangreiches Schallschutzkonzept erstellt worden. Braun weiter: "Trotzdem war die Bebauung grenzwertig.“

Seit dem Ausbau haben Verkehr und Lärm an der Autobahn zugenommen

Inzwischen ist die A8 sechsspurig ausgebaut, Verkehr und Lärm haben deutlich zugenommen. Die in Bezug auf die Autobahn erhöhte Lage der Grundstücke führe dazu, dass mit den bestehenden Schallschutzwänden keine Verbesserung der Lärmwerte erzielt werden könne. Das teilte die Verwaltung mit. Sie wies darauf hin, dass eine Bebauung den weiteren Ausbau der A8 erschweren und unter Umständen zu Schadenersatzforderungen führen könnte.

Eine Magnetschwebebahn wird durch magnetische Kräfte in der Schwebe gehalten, geführt, angetrieben und gebremst. Eine solche wäre nach Ansicht von Experten auch über dem Mittelstreifen der Autobahn zwischen Augsburg und München denkbar. Bild: Firmengruppe Max Bögl

Den Hintergrund erklärte der Bürgermeister auf Nachfrage der Redaktion: Es geht um den möglichen Bau von zukunftsorientierten Verkehrsmitteln wie einer Magnetschwebebahn. Die Gemeinde sei gehalten, vorausschauend einen Korridor entlang der Autobahn dafür freizuhalten. Der Gemeinderat hatte sich im Dezember daraufhin einstimmig dafür ausgesprochen, dass eine Bebauung auf Flächen, die näher als 200 Meter an der Autobahn liegen, ausgeschlossen ist.

Lesen Sie auch den Kommentar: Der Siedlungsdruck nimmt allmählich bizarre Formen an

Das könnte Sie auch interessieren:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen