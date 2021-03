vor 18 Min.

Bekommt Gallenbach neue Bauplätze?

Hier soll in Gallenbach Bauland ausgewiesen werden, wenn der Stadtrat zustimmt.

Plus Ein Grundstückseigentümer in dem Aichacher Stadtteil Gallenbach will aus einer Grünfläche Bauland machen. Nicht alle sind davon begeistert.

Von Claudia Bammer

Bauland soll im Aichacher Stadtteil Gallenbach ausgewiesen werden. Das empfiehlt eine Mehrheit im Aichacher Bauausschuss dem Stadtrat. Es geht um eine Fläche von 3800 Quadratmetern.

Der Grundstückseigentümer hat für den Bereich zwischen Kiefernweg und Sonnenhang in Gallenbach schon einmal beantragt, dort Bauland auszuweisen - damals für eine knapp 6900 Quadratmeter große Fläche. Das hat der Bauausschuss im November 2020 aus städtebaulichen und wasserwirtschaftlichen Gründen mit 8:3 Stimmen abgelehnt. Jetzt reichte der Eigentümer einen Antrag für eine auf 3800 Quadratmeter reduzierte Fläche für eine zweizeilige Bebauung ein. Bauamtsleiterin Carola Küspert riet dennoch davon ab.

Das Bauamt verwies auf mehr als 20 baureife Grundstücke in Gallenbach und führte den Grundsatzbeschluss "Innenbereich vor Außenbereich" an. Zudem ist das Areal im Flächennutzungsplan nicht als Bauland, sondern als Fläche für extensive Grünlandnutzung und potenzielle Fließgewässerrenaturierung verzeichnet.

Wasserwirtschaftsamt sieht Überschwemmungsgefahr für das Neubaugebiet

Das Wasserwirtschaftsamt hatte schon beim ersten Antrag darauf hingewiesen, dass am Tiefpunkt der Fläche ein verrohrter Graben verläuft , der dem Ablauf zweier Teiche und für Oberflächenwasser dient. Wird die Fläche bebaut, müsste die Verrohrung kostenintensiv umgebaut werden, hieß es damals. Bei Starkregen könnte es zu einer Überströmung des verrohrten Bachs kommen, was Schadenersatzansprüche nach sich ziehen könnte.

Laut Küspert ist zudem die drei Meter breite Ortsstraße, die zu der Fläche führt, zu schmal für Begegnungsverkehr, in der Nachbarschaft befinde sich eine Spenglerei. Zudem würde auch eine zweizeilige Bebauung den Ort unorganisch ausweiten, so die Bauamtsleiterin.

Der Ortssprecher sagt: Keine Bauplätze in Gallenbach verfügbar

Georg Robert Jung von der Freien Wählergemeinschaft (FWG) sah das anders. Bis zur Bachaue wäre eine Bebauung möglich, meinte er. Der Meinung war auch der Gallenbacher Ortssprecher Josef Neumaier (ebenfalls FWG). Bei Hochwasser bestehe dort keine Gefahr, bei einer zweizeiligen Bebauung werde der Verkehr auf der Straße "nicht großmächtig mehr". Und auch, wenn es 20 Bauplätze in Gallenbach gebe, seien diese nicht verfügbar. Carola Küspert hielt dagegen: "Ich halte es an dieser Stelle nicht für gut." Marion Zott (Grüne) schlug deshalb vor, an einer geeigneteren Stelle Bauland auszuweisen. Dazu müsste aber erst ein Eigentümer Grund zur Verfügung stellen, hieß es dazu im Ausschuss.

Jung plädierte deshalb dafür, die Chance zu wahrzunehmen. "Die Gallenbacher könnten's brauchen und uns würde es nicht schaden." Kristina Kolb-Djoka (SPD) hatte jedoch weiterhin wegen der Aussagen des Wasserwirtschaftsamtes "Bauchschmerzen". Der Empfehlungsbeschluss an den Stadtrat, dort Bauland auszuweisen, wurde mit 7:4 gefasst. Dagegen stimmten Kolb-Djoka, Mario Pettinger und Bürgermeister Klaus Habermann (alle SPD) sowie Helmut Beck (CSU).

