30.04.2018

Benefizkonzert des Rotary-Clubs

Eva Maria Wagner aus Obergriesbach und Pianist Alexander Leonov spielen im DHG

Liebhaber klassischer Musik dürfen sich auf ein besonderes Konzert freuen: Am Sonntag, 6. Mai, veranstaltet der Rotary-Club Schrobenhausen-Aichach im Deutschherren-Gymnasium (DHG) in Aichach ein Benefizkonzert zugunsten nationaler und internationaler Nachwuchskünstler. Es spielen der ukrainische Pianist Alexander Leonov und die Obergriesbacher Geigerin Eva Maria Wagner.

Der 1996 geborene Leonov gehört zu den hoffnungsvollsten ukrainischen Nachwuchspianisten. Bereits mit sieben Jahren absolvierte er erste Auftritte. Seit 2012 studiert er an der renommierten Glijer-Akademie in Kiew und hat bei einer ganzen Reihe von internationalen Wettbewerben Preise und Auszeichnungen gewonnen.

Musikliebhaber aus der Region kennen Leonov von Konzerten, die er im vergangenen Jahr in Schrobenhausen, Pfaffenhofen/Ilm und Schweitenkirchen gegeben hat. Zuletzt wurde er zum Bad Kissinger Klavierolymp im November 2018 eingeladen.

Die 15-jährige Eva Maria Wagner erhielt ihren ersten Geigenunterricht mit fünf. Sie gewann mehrere Preise bei den Regional- und Bundeswettbewerben von „Jugend musiziert“ und ist seit vergangenem Jahr Jungstudentin am Leopold-Mozart-Zentrum an der Universität Augsburg. Die Obergriesbacherin ist Mitglied in mehreren Orchestern und Ensembles. Im vergangenen Jahr wurde sie mit dem Förderpreis ausgezeichnet, den der Rotary-Club Schrobenhausen-Aichach und sein Partnerklub RC Dielsdorf jährlich vergeben.

Auf dem Programm bei dem Konzert, das in der neuen Aula des Aichacher Deutschherren-Gymnasiums stattfindet, stehen Werke der Wiener Klassik und der Romantik. Unter anderem sind die Violinsonate in D-Dur von Ludwig van Beethoven, das Scherzo op. 54 von Frédéric Chopin, die Konzert-Suite von Peter Tschaikowsky und Michail Pletnow sowie Variationen und Fuge über ein Thema von Händel von Johannes Brahms zu hören. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei, es wird um Spenden gebeten. (AN)

Benefizkonzert des Rotary-Clubs am Sonntag, 6. Mai, ab 18 Uhr im Deutschherren-Gymnasium Aichach.

