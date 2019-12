vor 47 Min.

Besucher scharen sich um die Hirtenfeuer

Der Affinger Weihnachtsmarkt ist zu Ende. Der etwas nasse Freitag und der windige Samstag können die Bilanz nicht trüben. Für Freude sorgt die Jubiläumsveranstaltung auch noch im Nachgang – wenn der Erlös gespendet wird

Von Josef Abt

Als sich einige unternehmungslustige Affinger im Jahr 1994 entschieden, auch in ihrem Ort einmal einen Weihnachtsmarkt zu organisieren, konnten sie nicht ahnen, welch rasanten Aufstieg dieser Markt nehmen würde. Heuer wurde Geburtstag gefeiert, denn der weit über die Landkreisgrenzen hinaus bekannte Affinger Weihnachtsmarkt fand zum 25. Mal statt. Zum Jubiläum wurden die Affinger mit einem wieder großartigen Zulauf „beschenkt“. Gestern ging der Markt zu Ende.

Im Jahr 2004 war der Affinger Markt zum schönsten Weihnachtsmarkt in Bayern gewählt worden, worauf die Veranstalter noch heute stolz sind. Stolz ist Ewald Lindemeir, Vorsitzender des Vereins „Weihnachtsmarkt im Schloßhof Affing“ und Hauptorganisator, jetzt auch auf die gelungene Jubiläumsveranstaltung. Er zieht zufrieden Bilanz über die fünf Tage am zweiten und dritten Adventswochenende, auch wenn sich der Besucherandrang am Freitagabend bei ein wenig nassem Wetter in Grenzen hielt.

Diejenigen, die trotzdem kamen, waren verstärkt in den Innenräumen der Ausstellungen zu finden. Hier gab es phasenweise fast kein Durchkommen mehr. Wieder bessere Bedingungen herrschten am Samstag. Wegen der starken Windböen mussten aber am Nachmittag einige Dächer und Planen gesichert werden. Doch am frühen Abend füllte sich das Areal im Schloßhof zusehends und besonders an den Ständen mit den kulinarischen Angeboten, überwiegend von den Ortsvereinen zubereitet, bildeten sich Schlangen. Auch an den übrigen Ständen gab es viel interessiertes Publikum und viele Gäste sah man mit Tüten, die wohl Weihnachtsgeschenke enthielten.

Eine Besonderheit in Affing ist stets das hier gezeigte Handwerk, darunter fast ausgestorbene Berufe. Neu dabei war diesmal ein Korbmacher, dessen spezielle Flechtkreationen aus Weiden bestaunt und auch gut gekauft wurden. Schmid Simon Wackerl am Amboss faszinierte vor allem die Kinder, die sich bei ihm ein spezielles Andenken formen konnten, egal ob Herzen, Hufeisen, Drachen, Pferdeköpfe oder Flaschenöffner.

Dicht gedrängt ging es meist im Handwerkerstadel zu, wo viele interessiert den Hobbykünstlern zusahen, die meist mit Naturrohstoffen arbeiteten. Gegenstände aus Holz, Filz oder Weiden entstanden da ebenso wie Wolle am Spinnrad.

Erstmals war eine Seniorengruppe vom Marienstift in Gauting, ein betreutes Wohnen, zum Affinger Weihnachtsmarkt angereist. Sie kämpfte sich teils mit Rollatoren durch die Budenstraßen, stärkte sich dann auf einer Holzbank mit einem Glühwein und staunte ob der Vielfältigkeit eines solchen Marktes „auf dem Land“, wie zu hören war. Danach wollten die Seniorinnen in der Pfarrkirche der Instrumentalgruppe „Saitnzupfa“ lauschen.

Großen Gefallen bei den Besuchern fand die lebende Krippe, in der Kinder Weihnachtslieder spielten und sangen. Die Schafe und Alpakas waren Anziehungspunkte für die Kinder. Gut besucht waren auch die zahlreichen weiteren Unterhaltungsangebote im Schlossstadel wie das Marionettentheater oder Instrumentaldarbietungen der Bläserklasse der Realschule Affing oder einer Flöten- und Gitarrengruppe.

Viele Besucher scharten sich um die Hirtenfeuer. Im Freien strich einem schon von Weitem Duft aller Geschmacksrichtungen um die Nase. In den Ständen waren überwiegend die örtlichen Vereine im Einsatz, um den Hunger und Durst der Gäste zu stillen. Das Angebot war überwältigend. Ein Renner waren die Rahmflecken, für die Geduld in der langen Schlange gefragt war.

Ewald Lindemeir, der sich bereits zum vierten Mal als Hauptorganisator bewährt hat, betont, wie breit das Angebot ist. Er schätzt nicht nur den weihnachtlichen Trubel im Schlosshof, sondern auch die Atmosphäre zum Beispiel in der benachbarten Pfarrkirche St. Jakobus. Hier boten Chöre, Gesangs- und Instrumentalgruppen den Besuchern, Zeit für Besinnung und Innehalten.

Einen regelrechten Besucheransturm gab es am Schlusstag, dem gestrigen Sonntag. Nach nächtlichem Regen lockerte es auf, bei teilweise blauem Himmel herrschten beste Bedingungen. Vom Reinerlös und den Spenden aus diesem Markt profitieren auch heuer wieder mehrere soziale Einrichtungen, so der Malteser Hilfsdienst, das Frère-Roger-Kinderzentrum, die Katholische Jugendfürsorge Augsburg, die Lebenshilfe Aichach-Friedberg, die Familienpflege Aichach und Pfarrer Max Bauer, der das Geld an hilfsbedürftige Familien weiter gibt.

