Blockiert Satzung für Abstandsflächen Baupläne in Obergriesbach?

Plus Die Gemeinde Obergriesbach will die beschlossene Satzung zur Bauordnungsnovelle noch einmal behandeln. Vorher sind noch einige Fragen zu klären.

Von Stefanie Brand

Hat die Gemeinde Obergriesbach mit dem Erlass einer Satzung zu den Abstandsflächen bei Bauvorhaben einen Bauantrag blockiert? In der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend brachte Gemeinderat Hans Willer ein Problem mit einem Bauantrag auf den Tisch. Sein Bruder hätte – Stand Ende Januar – eine Genehmigung für sein Bauvorhaben erhalten. Das Landratsamt habe diese nun aber nicht erteilt, weil die Gemeinde Obergriesbach im Januar dem Vorschlag des Bayerischen Gemeindetags gefolgt ist und dessen Mustersatzung zu den Abstandsflächen beim Bauen erlassen hat.

In der Sitzung im Januar standen die Räte vor der Wahl, die Novelle der Bayerischen Bauordnung zu akzeptieren – und damit geringere Abstandsflächen und eine Nachverdichtung im Ort zuzulassen. Obgleich die Informationslage zu den Details der Satzung dürftig war, stimmten acht Räte dagegen, einen Beschluss zu vertagen, denn die Zeit drängte. Bereits zum 1. Februar trat die Novelle in Kraft. Die Satzung sollte rechtzeitig vorher erlassen sein. Der Gemeinderat stimmte final mit zwei Gegenstimmen für die Mustersatzung des Gemeindetags. Nach dieser haben nun Bauherrn beispielsweise deutlich größere Abstandsflächen einzuhalten.

Hörmann erklärte jetzt dazu: „Wir waren nicht richtig vorbereitet – das müssen wir aus der Welt schaffen.“ Der Rathauschef erklärte, dass die Gemeindevertreter mit der Entscheidung für die Satzung des Gemeindetags einiges verschärft hätten. Greppmeier forderte, das Landratsamt müsse genau erklären, was an dem vorliegenden Bauantrag falsch sei. Dass es keine Übergangsregelung für die Novelle der Bauordnung gibt, sei ein Fehler der Regierung. Daniel Schulz befand, dass eigentlich das Datum ausschlaggebend sein müsste, an dem der Bauantrag eingereicht wurde. Zu diesem Thema müssten sich die Bürgermeister im Landkreis gemeinsam für eine Übergangsregelung aussprechen. Dafür plädierte auch Stefan Asam und drängte auf eine rasche Entscheidung. Hörmann stellte in Aussicht, dass dieses Thema noch einmal aufgearbeitet werden müsse.

Panorama: Vor Pächtersuche wird Gebäude begutachtet

Es soll auf die Agenda einer der nächsten Sitzungen kommen – ebenso wie Gespräche darüber, ob in der Gemeinde eine Ladesäule für Elektroautos aufgestellt werden soll und welche Möglichkeiten es für kleine Hausbauten, sogenannte Tiny Häuser, gibt.

Wie es mit der Gastronomie im Gemeinschaftshaus weitergehen wird, ist aktuell noch offen. Aus der nicht-öffentlichen Sitzung berichtete Hörmann, der Pachtvertrag mit Familie Stefa, den Pächtern des Panoramas, werde aufgehoben. Die Betreiberfamilie schließt bereits Ende Februar. Noch konnten sich die Räte jedoch nicht dazu durchringen, direkt nach einem Nachfolger zu suchen. Man wolle die Zeit, in der das Restaurant ohnehin geschlossen sei, dazu nutzen, eine Bestandsaufnahme am Gebäude durchzuführen, berichtete Hörmann.

Sammelstelle für Grüngut und Bauschutt schließt

Im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung beschlossen die Räte, die gemeindliche Sammelstelle für Grüngut und Bauschutt aufzulösen. Hörmann erklärte auf Anfrage unserer Redaktion: Für den Betrieb hatte die Gemeinde keine Genehmigung mehr; notwendige Baumaßnahmen, die einen weiteren Betrieb ermöglicht hätten, wollte die Kommune nicht umsetzen. Für die Bürger bedeutet das, dass sie künftig nach Dasing fahren müssen, um Bauschutt und Grüngut abzugeben.

Eltern bekommen Kita-Gebühren zurück

Die Eltern der Kinder, die die Kindertagesstätte (Kita) Abenteuerland in Obergriesbach besuchen, bekommen ihre Gebühren zurück, wenn sie in den Monaten Januar und Februar die Notbetreuung nicht in Anspruch genommen haben bzw. nicht in Anspruch nehmen werden. Das beschloss der Gemeinderat Obergriesbach in seiner Sitzung am Dienstagabend.

Die Kindertagesstätte Abenteuerland in Obergriesbach war im Gemeinderat Thema. Bild: Johann Eibl (Archivfoto)

Die Bayerische Staatsregierung hatte Ende Januar beschlossen, den Beitragssatz für die entsprechenden Monate zu übernehmen. Ob die Rückerstattung, die die Gemeinde bereits im ersten Lockdown an die Eltern bezahlt hat, mittlerweile von der Regierung erstattet wurde, ist aktuell unklar. Auf Rückfrage von Hans Greppmeier wird das nun geprüft.

Catering für Kita: regional, saisonal, bio

Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung wurde die Neuvergabe des Caterings in der Kita besprochen. Der Rat beschloss, dass ab 1. Mai ein neuer Caterer die Kita Abenteuerland beliefern soll, berichtet Bürgermeister Jürgen Hörmann auf Anfrage unserer Redaktion. Bei der Wahl des neuen Anbieters berücksichtigten die Räte den Wunsch der Kindergartenleitung nach frischen, regionalen und saisonalen Speisen mit biologischen Zutaten.

Von der Tagesordnung genommen wurden der Umbau und die Nutzungsänderung eines Stadels zum Wohn- und Geschäftshaus. Der Antrag wurde vertagt, weil es noch Unklarheiten wegen einer Grünfläche gibt, die im direkten Zusammenhang damit stehe. Einem weiteren privaten Bauantrag – der Wohnhauserweiterung und Errichtung von zwei Stellplätzen im Hochblick – stimmten die Räte einstimmig zu.

