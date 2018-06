15:35 Uhr

Brennende Hausfassade statt saftiger Steaks

Schrobenhausener Hausbesitzer will grillen. Dabei fängt der Efeu Feuer

Brennender Efeu an einer Hausfassade hat in Schrobenhausen für einen Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Am Mittwoch gegen 11.45 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu dem Brand in die Alte Dorfstraße gerufen, der laut Polizei sehr schnell gelöscht werden konnte. Auslöser für die Flammen dürfte ein Gasgrill gewesen sein. Der Hauseigentümer wollte offenbar nur ein paar Steaks grillen, als plötzlich der Efeu in der Nähe des Grills Feuer fing. Glücklicherweise griff der Brand nicht auf das Gebäude über, sodass nach einer ersten Einschätzung kein Sachschaden entstanden sein dürfte. (AN)

