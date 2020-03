05:02 Uhr

Bürgermeisterkandidat Bernhard Riß will Bauland schaffen

Bernhard Riß tritt bei der Kommunalwahl 2020 als Bürgermeisterkandidat in Todtenweis an.

Plus Der Todtenweiser Bürgermeisterkandidat Bernhard Riß will Rathaus und Wasserleitungen reparieren und nur 50 Prozent der Gewerbesteuereinnahmen im Haushalt einplanen.

Bernhard Riß will in Todtenweis Bürgermeister werden. Der 49-Jährige tritt auf der neu gegründeten Liste „Zukunft für Todtenweis “ als Gegenkandidat des amtierenden Bürgermeisters Konrad Carl an. Als Gemeinderatskandidat steht er auf Platz drei. Riß saß von 2002 bis 2008 schon mal im Todtenweiser Gemeinderat. Bei den Gewerbesteuereinnahmen würde er künftig vorsichtiger kalkulieren.

An Todtenweis mag ich besonders … Bernhard Riß: …den Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft, die wunderbare Landschaft und den dörflichen Charakter. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Mit mir als Bürgermeister ist unsere Gemeinde in sechs Jahren … Riß: … finanziell wieder bessergestellt und definitiv weiterhin selbstständig. Die drei wichtigsten Themen, die ich nach meiner Wahl als Bürgermeister angehen will, sind … Riß: Die Schaffung von Bauland , notwendige Reparaturen am Rathaus, am Wasserleitungsnetz und an der Friedhofsmauer durchführen. Welche Entscheidung des Gemeinderates der vergangenen sechs Jahre würden Sie, wenn Sie könnten, rückgängig machen? Riß: Der Standort für den neuen Brunnen wäre im Wald aus Wasserschutzgründen besser gewesen. An Konrad Carl schätze ich … Riß: … die nach wie vor gute Gesprächsbereitschaft. Der Haushalt ist durch Ausgrabungen im Gewerbegebiet in Schieflage geraten. Wie wollen Sie das lösen? Riß: Den Verkauf des Gewerbegebiets vorantreiben und nur 50 Prozent der geschätzten Gewerbesteuereinnahmen im Haushalt einplanen. Immer wieder wird darüber diskutiert, wo in Todtenweis neues Bauland geschaffen werden könnte, und inwieweit eine Verdichtung im Ortskern infrage kommt. Wie stehen Sie zu dem Thema? Riß: Eine maßvolle Weiterentwicklung der Ortskernbebauung, aber nicht gegen den Willen der Bewohner im Ortskern und den Ortsteilen mit der Bewahrung des Dorfcharakters. (kabe) Der Steckbrief Alter 49 Jahre Aufgewachsen In Todtenweis. Familienstand Verheiratet, zwei Töchter Ausbildung und Beruf Landwirt, Wirtschafter für Landbau, Bauhofmitarbeiter Kommunalpolitik Gemeinderat von 2002 bis 2008 Hobbys Radfahren, Jagd Die größte sportliche Herausforderung Ihres Lebens Mountainbiketour zum Lago di Ledro Was wollten Sie als Kind werden? Schon immer Landwirt Worüber können Sie lachen? Die Drei Super Bayern auf Bayern 1 Mit wem würden Sie gern einen Tag tauschen? Franz Eberhofer (Polizist in Rita Falks Krimis) Lesen Sie dazu auch und das Porträt von Gegenkandidat Konrad Carl Wahl in Todtenweis: Das ist Bürgermeister Konrad Carl

