Corona-Lockerungen: Suchthilfe geht in Aichach wieder persönlich

Drei Monate lang betreute die Suchtfachambulanz in Aichach ihre Klienten nur telefonisch, jetzt auch wieder persönlich. Dennoch ist noch nicht alles wie vor Corona.

Von Gerlinde Drexler

Rund drei Monate lang betreute die Suchtfachambulanz des Caritas-Kreisverbandes aufgrund der Corona-Pandemie ihre Klienten nur telefonisch. Jetzt sind persönliche Einzelgespräche wieder möglich und die Nachsorgegruppe ist eines der ersten Gruppenangebote, das wieder stattfindet. Neu im Team ist der Pädagoge und Sozialtherapeut Alexander Kiefl. Der 51-jährige Friedberger ist der Nachfolger von Elisabeth Pauli, die seit April im Ruhestand ist.

Über 23 Jahre lang arbeitete die Sozialpädagogin Pauli in der Suchtfachambulanz. „Sie hinterlässt eine Lücke“, sagt Leiterin Monika Heitzinger-Furchner. Über Neuzugang Kiefl freut sich die Leiterin aus mehreren Gründen. Zum einen weil er der erste Mann in dem vierköpfigen Team ist. Seit es die Suchtfachambulanz in Aichach gebe, sei sie immer mit Frauen besetzt gewesen, sagt Heitzinger-Furchner.

Suchthilfe in Aichach: Mix aus persönlicher und telefonischer Beratung

Auch fachlich kann der 51-Jährige nahtlos anknüpfen. Nach seiner Ausbildung zum Schreiner holte Kiefl auf dem zweiten Bildungsweg die allgemeine Hochschulreife nach und studierte Diplompädagogik. Außerdem machte er eine Zusatzausbildung zum Sozialtherapeut Sucht. Anschließend arbeitete der Friedberger beim Stadtjugendring in Augsburg in der offenen Jugendarbeit. Von 2002 bis 2011 arbeitete er für den Suchthilfeträger Condrobs, anschließend wechselte er zum Caritas-Kreisverband Neuburg-Schrobenhausen und war dort in der Suchtberatung tätig.

Inhaltlich sei die Arbeit sehr deckungsgleich, sagt Kiefl. Er leitete im Nachbarlandkreis drei Jahre lang die Nachsorgegruppe in Neuburg. Diese übernimmt er auch in Aichach. Mittwochs wird er in der Außenstelle Friedberg Beratungsgespräche anbieten.

Die Terminvereinbarung für die Außengespräche läuft über die Suchtfachambulanz Aichach (Telefon 08251 873480). Seit Anfang Juni trifft sich die Nachsorgegruppe wieder. Voraussichtlich Anfang Juli werden laut Heitzinger-Furchner auch die Informations- und Motivationsgruppen wieder angeboten. Aufgrund der Auflagen dürfen es maximal fünf Teilnehmer pro Gruppe sein. Bei den Beratungsgesprächen werde die Suchtberatung künftig einen Mix aus telefonischer und persönlicher Beratung anbieten.

