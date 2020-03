vor 48 Min.

Corona: Mehr Infizierte, aber deutlich weniger Menschen in Quarantäne

Die Quarantäne von fast 140 Schülern aus dem Landkreis Aichach-Friedberg ist nach 14 Tagen abgelaufen. Keiner ist an Covid-19 erkrankt.

Im Landkreis Aichach-Friedberg gibt es jetzt 106 registrierte Corona-Infektionsfälle, etwa 175 Personen befinden sich laut Mitteilung des Landratsamtes in Quarantäne. Das ist der Stand am Samstagnachmittag. Die Zahl der Infizierten ist gegenüber Freitag damit um 16 gestiegen.

Testergebnisse treffen mit Verzögerung ein

Die Zahl von Personen in Quarantäne ist dagegen erheblich gefallen, denn am Freitag waren noch 300 gemeldet worden. Allerdings ist an der täglichen Meldung nicht unbedingt die Entwicklung von Covid-19 im Landkreis abzulesen, wie das Landratsamt betont. Hier kann es zu Schwankungen kommen, vor allem weil die Testergebnisse teilweise mit Verzögerung und dann wieder schubweise eingehen würden.

Schüler mussten für zwei Wochen in Isolation

Die deutliche Veränderung bei den Menschen in Quarantäne erklärt sich dadurch, dass die 14-tägige Isolation von 137 Schülern abgelaufen ist. Alle waren als sogenannte Kontakt-1-Personen vor zwei Wochen in Quarantäne gestellt worden, bei keinem habe sich eine Covid-19-Erkrankung entwickelt, teilt Pressesprecher Wolfgang Müller mit.

Zehn Personen werden in Aichach-nord getestet

Der Start der ersten Teststation im Landkreis in Aichach-Nord verlief laut Gesundheitsamtsleiter Dr. Friedrich Pürner absolut reibungslos. Zehn Personen wurden getestet, die Proben umgehend ins Labor gebracht. Die Ergebnisse sollten bereits im Laufe des Montags vorliegen. (cli)





