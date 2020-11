18:33 Uhr

Corona-Teststation in Aichach erweitert Öffnungszeiten

Corona-Update: Die Sieben-Tage-Inzidenz für Aichach-Friedberg sinkt leicht. Teststation erweitert Öffnungszeiten. 588 Menschen in Quarantäne.

Von Marlene Weyerer

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Wittelsbacher Land ist leicht gesunken, liegt aber weiterhin im dunkelroten Bereich. Sie liegt laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) am Freitag bei 143,33 (Stand: 8 Uhr). Am Donnerstag war sie noch bei 158,92. In den letzten sieben Tagen wurden dem Landratsamt zufolge 213 Menschen im Landkreis positiv auf Corona getestet. Seit März waren es insgesamt 1396. Derzeit befinden sich 588 Kontaktpersonen positiv Getesteter vorsorglich in Quarantäne.

Seit März: 22 Menschen in Aichach-Friedberg an oder mit Corona gestorben

Von den 15 Bewohnern des Heilig-Geist-Spitals, die positiv auf Corona getestet worden sind, ist eine Person verstorben. Somit sind im Landkreis seit März 22 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben. In den Kliniken an der Paar werden laut Landratsamt 18 Covid-19-Patienten stationär behandelt. Fünf davon liegen auf der Intensivstation, vier von ihnen werden beatmet.

Die Teststation in Aichach hat ab Montag fünf Tage die Woche geöffnet. Montags von 8 bis 17 Uhr, dienstags und mittwochs von 10 bis 18 Uhr und donnerstags bis freitags von 10 bis 15 Uhr. Das Landratsamt bittet weiterhin darum, über seine Internetseite unter www.lra-aic-fdb.de/corona einen Termin zu vereinbaren. Jeweils die letzte Stunde an allen fünf Tagen wird für Personen ohne Termin frei gehalten, dort kann es allerdings zu längeren Wartezeiten kommen.

