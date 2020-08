16:24 Uhr

Corona: Vier Menschen in Aichach-Friedberg sind positiv getestet

Vier Landkreisbewohner in Aichach-Friedberg sind derzeit positiv auf das Coronavirus getestet. Sie befinden sich ebenso wie 18 Kontaktpersonen in Quarantäne.

Aktuell gibt es im Wittelsbacher Land vier Menschen, die positiv auf Corona getestet wurden. 22 Landkreisbewohner befinden sich aktuell in Quarantäne.

Im Wittelsbacher Land gibt es derzeit vier Menschen, die positiv auf das Coronavirus getestet worden sind. Das teilte das Landratsamt Aichach-Friedberg am Dienstagnachmittag mit. Damit sind seit Anfang März insgesamt 405 Landkreisbewohner positiv getestet worden. 20 davon sind gestorben, 17 der Toten waren Bewohner des AWO-Heims in Aichach.

Corona: 18 Kontaktpersonen in Aichach-Friedberg in Quarantäne

Als Kontaktpersonen befinden sich derzeit 18 Menschen in Quarantäne. Eine Gesamtübersicht mit weiteren aktuellen Zahlen zum Landkreis und für ganz Bayern findet sich auf der Internetseite des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL). Das LGL gab hier am Dienstagnachmittag die Sieben-Tage-Inzidenz des Landkreises pro 100.000 Einwohner mit 1,5 an. (nsi)

