Frau in Dachau beobachtet Jugendliche mit Pistole

Kaum von einer echten Waffe zu unterscheiden ist eine Pistole, mit der drei Jugendliche in Dachau hantieren. Die Folge: Sie lösen einen Großeinsatz der Polizei aus.

Eine 56-jährige Frau hat am Freitagmorgen in Dachau beobachtet, wie drei Jugendliche zwischen 13 und 15 Jahren mit einer Pistole hantiert haben. Wie die Polizei berichtete, sah die Frau wie einer von ihnen auf die Asphaltdecke im Karlmax-Küppers-Weg schoss. Daraufhin rief die Frau die Polizei. Diese leitete sofort eine Fahndung, vorsorglich auch in den Gebäuden umliegender Schulen, ein.

Fahndung in Dachau: Jugendlichen nutzen keine echte Pistole

An der Suche war ein Großaufgebot an Einsatzkräften der Dachauer Inspektion beteiligt. Am vermeintlichen Tatort stellten die Beamten fest, dass es sich bei dem benutzten Gegenstand um keine "echte" Schusswaffe, sondern um eine Softairpistole handelte. Die drei Jugendlichen konnten bisher noch nicht gefasst werden.