Dachau

vor 17 Min.

Hoher Schaden: Unbekannte Person zündet Mülltonnen in Dachau an

In Dachau sind im Bereich Münchner und Augustenfelder Straße mehrere Mülltonnen in Brand gesetzt worden.

Eine bislang unbekannte Person setzt am Sonntagabend in Dachau mehrere Mülltonnen in Brand. Die Feuerwehr verhindert Schlimmeres, die Polizei ermittelt.

Gleich mehrere brennende Mülltonnen haben am Sonntagabend Polizei und Feuerwehr in Dachau auf Trab gehalten. Wie die Polizeiinspektion mitteilt, wurden die drei Behältnisse zwischen 19.40 Uhr und 20.45 Uhr im Bereich der Münchner Straße und Augustenfelder Straße in Brand gesetzt. Die Feuerwehr Dachau rückte schnell an, konnte die Brände umgehend löschen und so Schlimmeres verhindern. Mülltonnen-Brände in Dachau: Polizei sucht Zeugen Der Schaden liegt nach Polizeiangaben bei rund 5000 Euro. Wer hinter den Bränden steckt, ist noch unklar. Die Fahndung verlief bislang erfolglos. Die Polizei Dachau bittet deshalb um Mithilfe: Sachdienliche Hinweise nimmt sie telefonisch unter 08131/5610 entgegen.

