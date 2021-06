Unfall in Dachau: Autofahrer prallt in eine Bushaltestelle

Ein 72-Jähriger kommt aus ungeklärten Gründen mit seinem Wagen von der Straße ab. Dabei beschädigt er zwei Verkehrsschilder und fährt in eine Bushaltestelle.

Ein 72-Jähriger ist am Dienstag in Dachau mit seinem Wagen in eine Bushaltestelle geprallt. Er war gegen 14.15 Uhr mit seinem Kleinbus stadteinwärts auf der Münchner Straße unterwegs. Wie die Polizei berichtet, kam er aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts von der Straße ab. Dabei beschädigte er zwei Verkehrsschilder und prallte anschließend in eine Bushaltestelle.

72-Jähriger muss nach Unfall in Dachau ins Krankenhaus

Zu diesem Zeitpunkt befand sich niemand in der Bushaltstelle. Mehre Personen sowie eine ansässige Ärztin leisteten Erste Hilfe. Der 72-Jährige erlitt leichte bis mittelschwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 4500 Euro. (kneit)