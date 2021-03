vor 17 Min.

Dachterrassenanbau brennt: Feuerwehr-Einsatz in Gebenhofen

Ein brennender Dachterrassenanbau im Affinger Ortsteil Gebenhofen rief am frühen Sonntagmorgen die Feuerwehr auf den Plan.

Ein brennender Dachterrassenanbau aus Holz führte in der Nacht zum Sonntag zu einem Feuerwehreinsatz im Affinger Ortsteil Gebenhofen. Der Schaden ist fünfstellig.

Zu einem Feuerwehreinsatz ist es in der Nacht zum Sonntag im Affinger Ortsteil Gebenhofen gekommen. Ein hölzerner Dachterrassenanbau an einem Einfamilienhaus hatte Feuer gefangen. Ein Anwohner am Saumweg bemerkte nach Polizeiangaben gegen 3.25 Uhr den Brand.

Feuerwehr verhindert, dass Flammen auf Haus in Gebenhofen übergreifen

Die Feuerwehr verhinderte nach Angaben des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord, dass die Flammen auf das Gebäude übergriffen. Der Sachschaden an dem Terrassenanbau, der sich noch im Rohbau befand, beläuft sich laut ersten Schätzungen auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag.

Die Kriminalpolizeiinspektion Augsburg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. (nsi)

