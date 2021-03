06:00 Uhr

Damit sich Adelzhauser Bürger Bauplätze noch leisten können

Plus Die Autobahngemeinde wächst am schnellsten in ganz Schwaben. Ein Baulandmodell soll nun verhindern, dass Wohneigentum zu teuer wird. So sieht es aus.

Von Gerlinde Drexler

Ein Demografiespiegel prognostiziert der Gemeinde Adelzhausen für die nächsten Jahre das stärkste Bevölkerungswachstum im Regierungsbezirk Schwaben. Dem stehen nur wenige gemeindliche Bauplätze gegenüber. Mit einem Baulandmodell möchte es die Gemeinde nun vor allem einkommensschwächeren einheimischen Familien erleichtern, an Bauland zu kommen.

Ein Demografiespiegel bescheinigt Adelzhausen enorme Wachstumsraten

Der Demografiespiegel hat die Jahre 2017 bis 2031 untersucht. Demzufolge wird die Bevölkerung der Autobahngemeinde in diesem Zeitraum um rund 17,4 Prozent anwachsen. Die Folge: Der Wohnraum wird knapp und teuer. Für einheimische Familien wird es schwierig, Bauland zu erwerben. Mit dem Baulandmodell verfolgt die Gemeinde die Sicherung der örtlichen Gemeinschaft.

In der Gemeinderatssitzung am Mittwoch stellte Nadine Bromberger, die in der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Dasing für Bauleitplanung zuständig ist, den Entwurf vor. Wie das Modell aussehen soll, damit hatte sich der Gemeinderat in den vergangenen Monaten schon intensiv hinter verschlossenen Türen auseinandergesetzt. Dort sei das Thema etliche Male vorbesprochen worden, sagte Bromberger. Am Mittwoch beschloss das Gremium nun das Baulandmodell.

Einen Bauplatz bekommt nur, wer bisher noch keinen hat

Damit ist festgelegt, dass sich für ein Baugrundstück Gemeindebürger bewerben können, die unter anderem noch nie einen Bauplatz von der Gemeinde gekauft haben und auch nicht Eigentümer eines Grundstückes sind. Sie werden anhand eines Punktesystems bewertet. 15 Minuspunkte bekommt zum Beispiel der Besitzer einer Eigentumswohnung. Für jedes Kind gibt es dagegen zehn Pluspunkte. Auch wer in der Gemeinde arbeitet oder sich in Vereinen engagiert, kann Punkte sammeln.

Wer die meisten Punkte hat, steht auf Platz eins der Bewerberliste und hat als erstes die Möglichkeit, sich aus vorhandenen Bauplätzen einen auszusuchen. Bei Punktegleichheit gibt die Zahl der Kinder den Ausschlag. Als zweites Kriterium legte der Gemeinderat die Wohndauer in der Gemeinde fest. Wenn dann noch immer Punktegleichheit herrscht, soll als dritte Option das Los entscheiden.

Innerhalb von drei Jahren muss der Neubau starten

Außerdem legte der Gemeinderat fest, dass Baupflicht besteht. Käufer müssen also innerhalb von drei Jahren mit dem Bau beginnen und das Haus spätestens nach fünf Jahren fertiggestellt haben. Für mindestens zehn Jahre muss es der Besitzer anschließend selbst nutzen. Bei Verstößen fällt nicht nur eine Vertragsstrafe an. Die Gemeinde kann sich das Grundstück auch wieder zurückholen. So will sie verhindern, dass Bauplätze als Geldanlage oder Spekulationsobjekt dienen.

