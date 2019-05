vor 18 Min.

Der Kostenfaktor Bürgermeister

Die Kostenübersicht zeigt: Ein hauptamtlicher Rathauschef würde die Gemeinde Baar jährlich 45000 Euro mehr kosten. Vor einer Entscheidung denken die Räte nochmals nach

In der März-Sitzung des Gemeinderats hatten sich Johanna Ruisinger und Josef Schmidt belastbare Zahlen darüber gewünscht, wie sich die Rechtsstellung des Rathauschefs finanziell auswirken könnte. Der Grund: Der amtierende Baarer Bürgermeister Leonhard Kandler ist ein Bürgermeister im Ehrenamt. So steht es auch in der Satzung.

Sollte aber der nächste Rathauschef sein Amt hauptberuflich ausüben sollen, hätte das auch finanzielle Auswirkungen. Sie wurden den Gemeinderäten von Stefan Hummel, dem Geschäftsstellenleiter der Verwaltungsgemeinschaft Pöttmes, erläutert. Wie berichtet, hat Kandler bereits erklärt, bei der Kommunalwahl 2020 nicht mehr anzutreten.

Unterm Strich würde ein hauptamtlicher Bürgermeister jährlich über 45000 Euro Mehrkosten verursachen, so die Schätzung. Sie kann aber erst konkretisiert werden, wenn die persönlichen Umstände der Kandidaten feststehen.

Diese Beispiele bekamen die Ratsmitglieder präsentiert: Die monatliche Entschädigung für einen ehrenamtlichen Bürgermeister liegt zwischen 2500 und 3750 Euro. Die Sozialversicherungsanteile, die von den persönlichen Verhältnissen abhängen, können zwischen 500 und 600 Euro liegen.

Würde ein ehrenamtlicher Bürgermeister 3125 Euro monatlich bekommen, könnten sich die jährlichen Kosten auf 47300 Euro belaufen. Nach seinem Ausscheiden und unter fest definierten Voraussetzungen steht einem ehrenamtlichen Bürgermeister ein sogenannter Ehrensold zu, der sich auf ein Drittel der zuletzt bezogenen Entschädigung beläuft.

Ein Beamter auf Zeit – diesen Status hätte ein hauptberuflicher Bürgermeister – liegt bei einem Grundgehalt von knapp 5100 Euro. Dazu kämen vermögenswirksame Leistungen sowie gegebenenfalls ein Familienzuschlag und eine Dienstaufwandsentschädigung, die zwischen 195 und 641 Euro liegen kann. Summa summarum könnte ein kinderloser hauptamtlicher Bürgermeister jährlich etwa 67000 Euro kosten. Unter Umständen kommen noch weitere Kosten, beispielsweise für die Krankenkasse, hinzu. Die Versorgungsumlage, die für einen hauptamtlichen Bürgermeister an die Bayerische Versorgungskammer zu bezahlen ist, liegt bei knapp 40 Prozent. Mit Blick auf die Beispielrechnung würde sich diese Umlage auf 25700 Euro belaufen.

Mit diesen Zahlen in Händen sowie mit Fragen zur verfügbaren Arbeitszeit, der Erreichbarkeit, der Präsenz und anderen Faktoren im Kopf müssen die Räte nun darüber nachdenken, ob ein ehren- oder ein hauptamtlicher Bürgermeister gewählt werden soll.

Sollte die Entscheidung auf einen Bürgermeister im Hauptamt fallen, müsste die Satzung geändert und spätestens am 90. Tag vor der Bürgermeisterwahl bekannt gemacht werden. (brast)

Themen Folgen