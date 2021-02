Der Siedlungsdruck in Adelzhausen nimmt allmählich bizarre Formen an

Die Bevölkerung im Landkreis wächst. Die Folge ist ein enormer Siedlungsdruck. In Adelzhausen will jemand neben der Autobahn bauen. Das geht zu weit.

Das Wittelsbacher Land wächst. Die Zahl der Einwohner steigt stetig an. Am 30. Juni 2020 waren es exakt 134.793 Landkreisbürger - um die 10.000 mehr als zur Jahrtausendwende. Das und weiter steigende Ansprüche in Sachen Wohnraum sorgen für einen inzwischen enormen Siedlungsdruck. Auch (aber nicht nur) deshalb explodieren Immobilien- und Grundstückspreise.

Städter ziehen gerne aufs günstigere Wittelsbacher Land

Da, wo Einheimische aus Kostengründen längst abwinken, greifen Münchner zum Beispiel noch fröhlich zu. In der Landeshauptstadt sind die Preise exorbitant hoch. Viele leisten sich da lieber einen Umzug aufs Land und nehmen die Pendelei auf sich - gerne in Autobahngemeinden wie Adelzhausen oder Dasing. Doch da gibt es Grenzen.

Eine davon wurde jüngst in Adelzhausen erreicht. Da wollte ein auswärtiger Bauwerber Baurecht für Grundstücke an der Autobahn schaffen lassen. Wohnen und leben in nur 160 Metern Entfernung zur A8: Wie eine Empfehlung aus dem Immobilienkatalog eines tüchtigen Maklers klingt das nicht. Ganz im Gegenteil. Das sind bizarre Auswüchse des Siedlungsdrucks.

Bauplätze an der A8 hätten enorme Probleme verursacht

Bauplätze so nah an der Autobahn hätten - vermutlich nicht mehr beherrschbare - Probleme verursacht. Nur zwei Stichworte: ausufernde Lärmschutzmaßnahmen und etwaige Schadensersatzforderungen, weil für die Autobahn und ihre Zukunftsplanung zu wenig Spielraum geblieben wäre. Der Adelzhauser Gemeinderat hat eine Aufplanung des Grundstücks abgelehnt. Das war das einzig Richtige.

