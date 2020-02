23.02.2020

Der Straßenbau in Klingen startet wohl im Juni

Kanalrohre und Wasserleitung sind in der Blumenthaler Straße in Klingen schon erneuert. Nun fehlt noch die Fahrbahn.

Plus Der Ausbau der Blumenthaler Straße in Klingen ist im Sommer geplant. Der Stadtrat hat den Auftrag dafür vergeben. Das Projekt wird nicht billig.

Im Aichacher Stadtteil Klingen steht in der Blumenthaler Straße heuer der Straßenausbau im ersten Bauabschnitt an. Den Auftrag dafür hat der Aichacher Stadtrat am Donnerstagabend in nicht öffentlicher Sitzung vergeben. Die Arbeiten erledigt die Firma Schweiger aus Altomünster, die Auftragssumme beläuft sich auf rund 1,4 Millionen Euro. Der Kanal wurde in der Blumenthaler Straße bereits erneuert, ebenso die Wasserleitung im ersten Bauabschnitt. Für den zweiten Bauabschnitt wurde wie berichtet bereits der Auftrag erteilt. Die Arbeiten beginnen ab März und dauern voraussichtlich bis Mai.

In Klingen wird auch die marode Bachstraße saniert Direkt im Anschluss beginnen die Straßenbauarbeiten, wie Michael Thalhofer, stellvertretender Bauamtsleiter, berichtete. Heuer wird der südliche Teil vom Ortsanfang bis zur Hausnummer 5 mit Gehwegen auf beiden Seiten erneuert. Die Strecke ist etwa 500 Meter lang. Im Zuge der Arbeiten wird auch die marode Bachstraße saniert. Die Fuggerstraße ist bis auf den Kreuzungsbereich mit der Blumenthaler Straße bereits erneuert worden. Weil die Blumenthaler Straße ebenso wie die Fuggerstraße eine Staatsstraße ist, handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt der Stadt mit dem Staatlichen Bauamt. Von der Tagesordnung abgesetzt wurde die Vergabe für das neue Fahrzeug der Feuerwehr Oberbernbach. Auf die Ausschreibung sei kein Angebot für den Aufbau eingegangen, berichtete Kämmerer Wilhelm Rottenkolber. Nun wird neu ausgeschrieben. (bac)

